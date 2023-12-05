Σήμερα στις 17.30, στον ΣΚΑΪ

Η Ειρήνη και η Ανδριάννα χορεύουν, μαγειρεύουν και … σαρώνουν τα πάντα στο πέρασμά τους, μέχρι στιγμής…

Στο σημερινό επεισόδιο του «H ΜΑΜΑ ΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ» αντίπαλοί τους, θα είναι δύο κολλητοί, ο Άκης και ο Δημήτρης σε μια συνεργασία με… καταστροφικά αποτελέσματα.

Η Ειρήνη και η Ανδριάννα μπαίνουν με σιγουριά στην κουζίνα. Σκοπός των κοριτσιών είναι να μαγειρέψουν «πατατοπουρέ με κιμά» όμως ο χορός θα τις συνεπάρει. Η Ειρήνη, για ακόμη μια φορά, τρέχει πανικόβλητη στην κουζίνα με την Ανδριάννα να προσπαθεί να την επαναφέρει στην τάξη. Στο τέλος της δοκιμασίας, η κουζίνα θυμίζει εμπόλεμη ζώνη Θα φτάσουν στο τέρμα τα δύο κορίτσια, δηλαδή, να καταφέρουν να στήσουν πιάτο;

Ο Άκης και ο Δημήτρης δουλεύουν μαζί σε καφετέρια ως baristas και η χημεία μεταξύ τους είναι «εκρηκτική». Οι γνώσεις όμως του Άκη στη μαγειρική είναι κάτω του μετρίου κι αυτό φέρνει τον Δημήτρη στα όριά του. Η απόφαση του Άκη να αυτοσχεδιάσει και η απώλεια υλικών θα αναγκάσουν τους δύο φίλους να λοξοδρομήσουν και να παρουσιάσουν μια διαφορετική «χοιρινή τηγανιά los amigos» από αυτή που είχαν υποσχεθεί.

Τι θα αποφασίσει ο Έκτορας, αφού δοκιμάσει τα δύο πιάτα;

Δείτε το τρέιλερ

