Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Nicolas Cage: Εγκαταλείπει τον κινηματογράφο για την τηλεόραση

«Νιώθω ότι έχω πει λίγο-πολύ αυτό που είχα να πω στον κινηματογράφο και θα ήθελα να φύγω στο ζενίθ, να πω "αντίο"», ανέφερε ο ηθοποιός

Nicolas Cage

Το όνειρο του Νίκολας Κέιτζ είναι να αποχωρήσει από τον κινηματογράφο με μία «κορυφαία στιγμή». Ο Κέιτζ είπε στον ιστότοπο Uproxx ότι είναι έτοιμος να πει «αντίο» στη μεγάλη οθόνη και θα επιλέξει να δουλέψει στο εξής στην τηλεόραση.

«Μου αρέσει να παραμένω φρέσκος. Θέλω να πω, μου αρέσει να αλλάζω. Θέλω να τα κάνω όλα», είπε ο Κέιτζ. «Και νιώθω ότι τα έχω κάνει, σε αυτό το σημείο -μετά από 45 χρόνια που το κάνω αυτό, με περισσότερες από 100 ταινίες- νιώθω ότι έχω πει λίγο-πολύ αυτό που είχα να πω στον κινηματογράφο. Και θα ήθελα να φύγω στο ζενίθ και να πω "αντίο"».

Ο Κέιτζ πρόσθεσε: «Νομίζω ότι πρέπει να κάνω ίσως τρεις ή τέσσερις ταινίες ακόμη πριν αποχωρήσω, και μετά ελπίζω να αλλάξω φορμά και να πάω σε κάποιο άλλο πεδίο για να εκφράσω την υποκριτική μου. Θέλω να φύγω σε μία κορυφαία στιγμή μου όπως είναι το "Dream Scenario". Αλλά έχω κι άλλες υποχρεώσεις που πρέπει να εκπληρώσω, οπότε θα δούμε τι θα γίνει» και συνέχισε: «Με ενδιαφέρει πολύ το immersion streaming σε τηλεοπτική σειρά επεισοδίων. Έχω δει πράγματα που μπορούν να γίνουν τώρα και δίνεται στους χαρακτήρες ο χρόνος για να εκφραστούν. Είδα τον Μπράιαν Κράνστον να κοιτάζει μια βαλίτσα για μια ώρα σε ένα επεισόδιο του "Breaking Bad". Δεν έχουμε χρόνο να το κάνουμε αυτό σε μια ταινία μεγάλου μήκους, οπότε ίσως η τηλεόραση να είναι το επόμενο καλύτερο βήμα για μένα. Θα δούμε».

«Το μόνο πράγμα που δεν έχω κάνει πραγματικά είναι το Μπρόντγουεϊ και δεν έχω κάνει τηλεοπτική σειρά», είπε ο Κέιτζ. «Έκανα έναν πιλότο που δεν τον πήραν, αλλά νομίζω ότι θέλω να δοκιμάσω κάτι άλλο. [...] Αυτός είναι ένας νέος κόσμος για μένα. Δεν έβλεπα τηλεόραση. Ο γιος μου, με μύησε σ' αυτό και σκέφτηκα, εντάξει, υπάρχει κάτι εδώ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ηθοποιός
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
71 0 Bookmark