Το όνειρο του Νίκολας Κέιτζ είναι να αποχωρήσει από τον κινηματογράφο με μία «κορυφαία στιγμή». Ο Κέιτζ είπε στον ιστότοπο Uproxx ότι είναι έτοιμος να πει «αντίο» στη μεγάλη οθόνη και θα επιλέξει να δουλέψει στο εξής στην τηλεόραση.

«Μου αρέσει να παραμένω φρέσκος. Θέλω να πω, μου αρέσει να αλλάζω. Θέλω να τα κάνω όλα», είπε ο Κέιτζ. «Και νιώθω ότι τα έχω κάνει, σε αυτό το σημείο -μετά από 45 χρόνια που το κάνω αυτό, με περισσότερες από 100 ταινίες- νιώθω ότι έχω πει λίγο-πολύ αυτό που είχα να πω στον κινηματογράφο. Και θα ήθελα να φύγω στο ζενίθ και να πω "αντίο"».

I talked to Nicolas Cage for about half an hour. This goes a lot of places. He caught me off guard when he said he’s done with movies. He doesn’t watch TV, but his son recently made him watch BREAKING BAD and he loved it and now wants to do that instead https://t.co/lAsCP1OqBX — Mike Ryan (@mikeryan) December 4, 2023

Ο Κέιτζ πρόσθεσε: «Νομίζω ότι πρέπει να κάνω ίσως τρεις ή τέσσερις ταινίες ακόμη πριν αποχωρήσω, και μετά ελπίζω να αλλάξω φορμά και να πάω σε κάποιο άλλο πεδίο για να εκφράσω την υποκριτική μου. Θέλω να φύγω σε μία κορυφαία στιγμή μου όπως είναι το "Dream Scenario". Αλλά έχω κι άλλες υποχρεώσεις που πρέπει να εκπληρώσω, οπότε θα δούμε τι θα γίνει» και συνέχισε: «Με ενδιαφέρει πολύ το immersion streaming σε τηλεοπτική σειρά επεισοδίων. Έχω δει πράγματα που μπορούν να γίνουν τώρα και δίνεται στους χαρακτήρες ο χρόνος για να εκφραστούν. Είδα τον Μπράιαν Κράνστον να κοιτάζει μια βαλίτσα για μια ώρα σε ένα επεισόδιο του "Breaking Bad". Δεν έχουμε χρόνο να το κάνουμε αυτό σε μια ταινία μεγάλου μήκους, οπότε ίσως η τηλεόραση να είναι το επόμενο καλύτερο βήμα για μένα. Θα δούμε».

«Το μόνο πράγμα που δεν έχω κάνει πραγματικά είναι το Μπρόντγουεϊ και δεν έχω κάνει τηλεοπτική σειρά», είπε ο Κέιτζ. «Έκανα έναν πιλότο που δεν τον πήραν, αλλά νομίζω ότι θέλω να δοκιμάσω κάτι άλλο. [...] Αυτός είναι ένας νέος κόσμος για μένα. Δεν έβλεπα τηλεόραση. Ο γιος μου, με μύησε σ' αυτό και σκέφτηκα, εντάξει, υπάρχει κάτι εδώ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

