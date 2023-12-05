Λογαριασμός
My Style Rocks: Πού βρίσκεται το όριο της αντιγραφής; - Δείτε το trailer

Μία εμφάνιση φέρνει έναν… διαφορετικό σχολιασμό, τι είναι ο «Παγιέτης των Ιμαλαΐων»;

Μετά από ένα επεισόδιο My Style Rocks στο οποίο οι βαθμολογίες κινήθηκαν σε χαμηλά επίπεδα οι διαγωνιζόμενες επανέρχονται δυναμικά διεκδικώντας τους χαμένους πόντους! 

 
Ο Στέλιος Κουδουνάρης, ο Δημήτρης Σκουλός και η Σοφία Χατζηπαντελή διαπιστώνουν πως κάτι δεν πάει καλά με την εμφάνιση της Χριστιάννας. Τι κοινό εντοπίζουν ανάμεσα στην εμφάνισή της και σε catwalk γνωστού Οίκου μόδας του εξωτερικού; 

Η κριτική της Δώρας στη Μορτασία φέρνει αντιδράσεις από τις υπόλοιπες διαγωνιζόμενες οι οποίες βλέπουν σε αυτό το look το προσωπικό της στυλ. Ποια είναι η γνώμη της κριτικής επιτροπής; 

MY STYLΕ ROCKS!
Καθημερινά στις 14.50, στον ΣΚΑΪ

Πηγή: skai.gr

