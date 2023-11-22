Tom Waits και Iggy Pop μαζί σε εκπομπή του BBC

Ο Τομ Γουέιτς θα συναντηθεί ξανά με τον Ίγκι Ποπ τον επόμενο μήνα, όταν θα συμπαρουσιάσουν δίωρη ειδική εκπομπή στο BBC Radio 6 Music.

Η εκπομπή θα μεταδοθεί την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου με τους δύο μουσικούς να ανταλλάσσουν προσωπικά ανέκδοτα και να ερμηνεύουν μερικά από τα αγαπημένα τους τραγούδια.

Ο Τομ Γουέιτς θα διηγηθεί, μεταξύ άλλων, το ταξίδι του στο Λος Άντζελες με τον τραγουδοποιό Ίντεν Άχμπεζ, ο οποίος συνέθεσε την επιτυχία του Nat King Cole του 1948 «Nature Boy».

Εν τω μεταξύ, ο Ίγκι Ποπ θα θυμηθεί πώς κάποτε συνάντησε τυχαία τον ζωγράφο και μουσικό Κάπτεν Μπίφχαρτ να τρώει πρωινό στο Λος Άντζελες, αλλά ήταν «αρκετά σοφός ώστε να μην τον ενοχλήσει».

Μερικά από τα τραγούδια που θα ακουστούν κατά τη διάρκεια της εκπομπής είναι τα «Bye Bye Butterfly» της Πολίν Ολιβέρος, «Moon River» του Φρανκα Όσιαν και «Colorado Kool-Aid» του Τζόνι Πέισεκ, σύμφωνα με δελτίο Τύπου.

Ο Τομ Γουέιτς και ο Ίγκι Ποπ συμπρωταγωνίστησαν στο μικρού μήκους φιλμ «Coffee and Cigarettes: Somewhere in California» του 1993, το οποίο αργότερα συμπεριλήφθηκε στη μεγάλου μήκους ταινία του Τζιμ Τζάρμους το 2003 «Coffee and Cigarettes».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

