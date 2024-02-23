Tom Cruise: Βρίσκεται σε συζητήσεις για να πρωταγωνιστήσει σε ταινία του Alejandro G. Iñárritu

Η Warner Bros. και η Legendary Entertainment είναι σε διαπραγματεύσεις για μια νέα ταινία του Αλεχάντρο Γκονσάλες Ινιαρίτου με τον Τομ Κρουζ στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Το χωρίς τίτλο, προς το παρόν, κινηματογραφικό έργο θα είναι η πρώτη αγγλόφωνη ταινία του Ινιαρίτου μετά το φιλμ «The Revenant».

Την παραγωγή και τη σκηνοθεσία της ταινίας θα αναλάβει ο Ινιαρίτου σε σενάριο που έγραψε το 2023 με τους συν-σεναριογράφους του «Birdman», Νικολά Τζιακομπόν και Αλεξάντερ Ντινελάρις και τη Σαμπίνα Μπέρμαν. Οι λεπτομέρειες της πλοκής δεν έχουν ακόμη αποκαλυφθεί.

Θα είναι η πρώτη ταινία του Τομ Κρουζ μετά την υπογραφή συμφωνίας ανάπτυξης και παραγωγής ταινιών με τη Warner Bros. Discovery τον Ιανουάριο.

Η τελευταία συνεργασία του με το στούντιο ήταν η ταινία «Edge of Tomorrow» πριν από μια δεκαετία.

Πιο πρόσφατα, ο Κρουζ εμφανίστηκε στις ταινίες «Mission: Impossible - Dead Reckoning» και «Top Gun: Maverick». Στα επερχόμενα πρότζεκτ του ηθοποιού και παραγωγού περιλαμβάνονται το όγδοο μέρος της κινηματογραφικής σειράς «Mission: Impossible» για την Paramount, καθώς και μια ταινία δράσης της Universal από τον Νταγκ Λιμάν που θα τον κάνει «τον πρώτο πολίτη που κάνει διαστημικό περίπατο» έξω από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

