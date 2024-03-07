Μy style Rocks στον ΣΚΑΪ: Νικήτρια η Νικολίνα- Aποχώρησε η Ηρώ Ζεϊμπέκη

Η Emilia Vodos επέστρεψε στο πλατό του My Style Rocks στον ΣΚΑΪ για να δώσει τις συμβουλές της στις διαγωνιζόμενες που σήμερα έπρεπε να ανταποκριθούν σε ένα Gala με θέμα τα social media.

Νικήτρια αναδείχθηκε η Νικολίνα η οποία κράτησε στα χέρια της την επιταγή των 2.500 ευρώ ενώ από τον διαγωνισμό αποχώρησε η Ηρώ Ζεϊμπέκη.

Η εμφάνιση της Νικολίνας ήταν από εκείνες που ξεχώρισαν και σε συνδυασμό με τις συνολικά καλές εμφανίσεις της εβδομάδας που προηγήθηκε, την έφερε στην πρώτη θέση της βαθμολογικής κατάταξης. Στις τρεις τελευταίες θέσεις του πίνακα βρέθηκαν η Φωτεινή για τέταρτη φορά, η Ηρώ για δεύτερη και η Σιμόν για πρώτη φορά.

Οι ψήφοι από τις διαγωνιζόμενες μοιράστηκαν ανάμεσα στη Φωτεινή και τη Σιμόν με αποτέλεσμα να βρεθούν και οι τρεις υποψήφιες μπροστά από την κριτική επιτροπή.

Οι κριτές συσκέφθηκαν και ο Λάκης Γαβαλάς ανακοίνωσε την απόφασή τους να παραμείνει στο διαγωνισμό η Σιμόν.

Στη συνέχεια έπρεπε να επιλέξουν ανάμεσα στην Ηρώ και στη Φωτεινή για μια ακόμα ευκαιρία στο My Style Rocks. Η Έβελυν Καζαντζόγλου έδωσε τη δική της ψήφο στην Φωτεινή με την ελπίδα να δικαιώσει την επιλογή της.

Με την επιλογή συμφώνησαν τόσο ο Στέλιος Κουδουνάρης όσο και ο Λάκης Γαβαλάς με αποτέλεσμα από τον διαγωνισμό να αποχωρήσει η Ηρώ Ζεϊμπέκη.

