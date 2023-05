Johnny Cash: Οι στίχοι του θα συγκεντρωθούν σε βιβλίο για πρώτη φορά

Ο καλλιτέχνης της κάντρι μουσικής, ο οποίος πέθανε το 2003, συνέθεσε περισσότερα από 600 τραγούδια στη διάρκεια της ζωής του

Οι στίχοι του Τζόνι Κας πρόκειται να συγκεντρωθούν για πρώτη φορά σε ένα νέο βιβλίο που θα κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο.Το βιβλίο με τίτλο «Johnny Cash: The Life in Lyrics» θα περιλαμβάνει σπάνιο οπτικό υλικό που δεν έχει παρουσιαστεί ξανά, μαζί με ιστορίες και σχόλια από τον γιο του Τζόνι Κας, Τζον Κάρτερ Κας και τον Μαρκ Στίλπερ, ιστορικό της οικογένειας και άλλους.

Ο καλλιτέχνης της κάντρι μουσικής Τζόνι Κας, ο οποίος πέθανε το 2003, συνέθεσε περισσότερα από 600 τραγούδια στη διάρκεια της ζωής του, συμπεριλαμβανομένων επιτυχιών, όπως το Folsom Prison Blues Don't Take Your Guns to Town και I Walk the Line. Κατά τη διάρκεια της 45χρονης καριέρας του ο τραγουδιστής-τραγουδοποιός κυκλοφόρησε περισσότερα από 70 άλμπουμ και κέρδισε 11 βραβεία Grammy.

Johnny Cash lyrics to be collected in book for first time https://t.co/BMZNghKrPl — The Guardian (@guardian) May 17, 2023

Είναι η πρώτη φορά που το ίδρυμα Τζόνι Κας ανοίγει το αρχείο του για να μοιραστεί με τους θαυμαστές του ιστορίες για τη διαδικασία δημιουργίας της μουσικής του. Ο Τζον Κάρτερ Κας, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «The Guardian» είπε ότι «δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να γνωρίσω τον πατέρα μου από το να κοιτάξω τα γραπτά του έργα».

«Στα τραγούδια που ηχογράφησε, στην ποίησή του, είτε στο υλικό που δεν δημοσιεύτηκε στη διάρκεια της ζωής του, έβαλε την καρδιά, το αίμα και το πνεύμα του σε οτιδήποτε έγραφε» συνέχισε. «Είμαι ευλογημένος που βλέπω αυτό το βιβλίο να κυκλοφορεί και γνωρίζω ότι η λαμπρότητα και η ζωή του τιμώνται με εστίαση στο μεγαλύτερο δημιούργημά του, τα λόγια του».

Το βιβλίο «Johnny Cash: The Life in Lyrics» θα κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις White Rabbit στο Ηνωμένο Βασίλειο και Kindle Edition στις ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.