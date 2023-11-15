Τι μπορείς να κάνεις με μια τηλεόραση, "guest stars" τον… Ρονάλντο τον Μέσι, τον Τομ και τον Τζέρι (μεταξύ άλλων) και πολλή φαντασία;



Ενδεικτικό παράδειγμα είναι το viral βίντεο με έναν νεαρό.



Το βίντεο με το νεαρό να κάνει τα «μαγικά του», με μια χορογραφία απίστευτου συγχρονισμού, χρησιμοποιώντας μόνο μια… τηλεόραση και… χαρτομάντιλα έχει γίνει viral.



Είναι ενδεικτικό ότι το ερασιτεχνικό βίντεο (που όμως έγινε με πολύ μεράκι) έχει 2,7 εκατ. προβολές



