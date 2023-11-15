Λογαριασμός
Τι μπορείς να κάνεις με μια τηλεόραση, τον… Ρονάλντο τον Μέσι και πολλή φαντασία – Δείτε to viral βίντεο   

Viral έχει γίνει το βίντεο με έναν νεαρό να κάνει τα «μαγικά του», με μια χορογραφία απίστευτου συγχρονισμού, χρησιμοποιώντας μόνο μια… τηλεόραση και… χαρτομάντιλα 

Ronaldo

Τι μπορείς να κάνεις με μια τηλεόραση, "guest stars" τον… Ρονάλντο τον Μέσι, τον Τομ και τον Τζέρι (μεταξύ άλλων) και πολλή φαντασία;

Ενδεικτικό παράδειγμα είναι το viral βίντεο με έναν νεαρό. 

Το βίντεο με το νεαρό να κάνει τα «μαγικά του», με μια χορογραφία απίστευτου συγχρονισμού, χρησιμοποιώντας μόνο μια… τηλεόραση και… χαρτομάντιλα έχει γίνει viral.

Είναι ενδεικτικό ότι το ερασιτεχνικό βίντεο (που όμως έγινε με πολύ μεράκι) έχει 2,7 εκατ. προβολές 
 

