My Style Rocks στον ΣΚΑΪ: Η Απολλεών είναι η νικήτρια της ημέρας

Η Απολλεών επέστρεψε στις νίκες με την σημερινή της εμφάνιση στο My Style Rocks στον ΣΚΑΪ, παρουσιάζοντας ένα outfit με το οποίο πηγαίνει οικογενειακώς σε όμιλο ιππασίας.





Τα βλέμματα τράβηξε και η εμφάνιση της Γεωργίας, η οποία σύμφωνα με το concept της πήγαινε σε γκαλερί για να αγοράσει έναν πίνακα ζωγραφικής.



Ωστόσο, εκείνο που έκανε περισσότερο εντύπωση σε συμπαίκτριες, αλλά και κριτές, ήταν η ατάκα της περί έρωτα - ο οποίος όπως δήλωσε μπορεί να βρίσκεται πολύ κοντά της - κάνοντας όλο το πλατό να την... πειράζουν και να την ρωτούν τι εννοεί.



Φυσικά, δεν θα γινόταν να μην υπάρχουν και οι εντάσεις, με τη Διονυσία και την Ελεάνα να έρχονται σε αντιπαράθεση σχετικά με τα ρούχα.



Η πασαρέλα των κριτών και η ατάκα του Δημήτρη Σκουλού



Η πασαρέλα των κοριτσιών



Το αυριανό Gala στο My Style Rocks έχει θέμα το «extravagant», όπως ανακοίνωσε η Κατερίνα Καραβάτου και σίγουρα οι εμφανίσεις των κοριτσιών θα είναι άκρως εντυπωσιακές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.