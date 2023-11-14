Ο Σωτήρης Τσαφούλιας βρέθηκε σήμερα, Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2023, καλεσμένος του Φώτη Σεργουλόπουλου και της Τζένης Μελιτά «Πρωίαν σε είδον», όπου μίλησε, μεταξύ άλλων, για την επιτυχία του «Έτερος Εγώ», την νέα του σειρά «17 Κλωστές», αλλά και τον λόγο που επιλέγει να μοιράζεται δημόσια τις σκέψεις του.

«Υπάρχουν σπουδαίοι άνθρωποι;», ρώτησε ο Φώτης Σεργουλόπουλος κατά τη διάρκεια της συζήτησής τους. «Σπουδαίος άνθρωπος είναι να μπορείς να είσαι εκείνος που θες να είσαι, χωρίς να ενοχλείς κανέναν και να επιτρέπεις και στον συνάνθρωπό σου το ίδιο ακριβώς, από εκεί ξεκινούν όλα», απάντησε ο σκηνοθέτης, με τον παρουσιαστή να του απαντά ότι αυτό είναι το «αυτονόητο».

«Μα την έχουμε χάσει την μάχη με το αυτονόητο. Τραγική απόδειξη εγώ. Το γεγονός ότι ο κόσμος περιμένει να με ακούσει τόσο πολύ, λες και θα πω κάτι καινούριο, ενώ θα πω τα αυτονόητα, σημαίνει ότι έχουμε χάσει τη μάχη», απάντησε ο Σωτήρης Τσαφούλιας, ενώ ανέφερε ότι αυτά τα αυτονόητα προσπαθεί να τα εξηγεί και στα έργα του. «Θεωρώ ότι όταν επικοινωνείς σε εναν άνθρωπο το αποτέλεσμα μιας σκέψης σου, οφείλεις να του εξηγήσεις τον μηχανισμό αυτής της σκέψης, αν θεωρείς οτι αυτή η σκέψη μπορεί να τον πάει παρακάτω».

