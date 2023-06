Τι λέει ο δημιουργός του «Yellowstone» για τον Kevin Costner: «Είμαι απογοητευμένος, αλλά δεν βγάζεις άκρη με τους δικηγόρους»

Ο δημιουργός του «Yellowstone, Τέιλορ Σέρινταν, έκανε τα πρώτα του σχόλια για τον Κέβιν Κόστνερ μετά την πολυδιαφημισμένη έξοδο του σταρ από τη σειρά. Τον Μάιο, ανακοινώθηκε ότι η επιτυχημένη σειρά της Paramount για έναν γαιοκτήμονα από τη Μοντάνα, τον Τζον Ντάτον (Κόστνερ) και την οικογένειά του, με την οποία είναι σε σύγκρουση θα ολοκληρωθεί με την πέμπτη και τελευταία σεζόν φέτος τον Νοέμβριο.

Σε νέα συνέντευξή του στο THR, ο Τέιλορ Σέρινταν παραδέχτηκε ότι είναι «απογοητευμένος» με την αποχώρηση του Κέβιν Κόστνερ.

«Περιορίζει το κλείσιμο του χαρακτήρα του. Δεν το αλλάζει, αλλά το περικόπτει», είπε ο Σέρινταν, ο οποίος από άγνωστος ηθοποιός έγινε ο πιο παραγωγικός σεναριογράφος στο Χόλιγουντ εδώ και μια δεκαετία.

“Yellowstone” showrunner Taylor Sheridan is talking about the end of his hit series, and how star Kevin Costner’s exit may be addressed. https://t.co/d3su7Jf00X