Sarah Snook: Θα υποδυθεί 26 χαρακτήρες στην παράσταση «Το Πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι»

Η πρωταγωνίστρια της σειράς «Succession», Σάρα Σνουκ, θα υποδυθεί 26 διαφορετικούς χαρακτήρες σε παράσταση που ανεβαίνει το επόμενο έτος στο Λονδίνο. Η ηθοποιός θα πρωταγωνιστήσει σε μια νέα διασκευή του μυθιστορήματος του Όσκαρ Ουάιλντ, «The Picture of Dorian Gray» (Το Πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι).

Sarah Snook, best known for her role as Shiv Roy in Succession, is heading to London's West End where she will star in a one-woman adaptation of Oscar Wilde's only novel, The Picture Of Dorian Gray, and will play all 26 roles https://t.co/iEVakZWLJq