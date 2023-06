Έρχεται το Billboard Arabia: Νέα πλατφόρμα για τους καλλιτέχνες με αραβικές ρίζες

Το Billboard ανακοίνωσε τη δημιουργία μιας νέας πλατφόρμας, του Billboard Arabia, το οποίο στοχεύει στην ανάδειξη καλλιτεχνών με αραβικές ρίζες και να ενημερώσει για τα ταλέντα της αραβικής μουσικής σε όλο τον κόσμο.

Το Billboard είναι ένα από τα πιο σημαντικά μουσικά περιοδικά με charts της βιομηχανίας στις ΗΠΑ για τραγούδια και άλμπουμ που καλύπτουν διάφορα είδη.

