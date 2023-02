The Voice of Greece: Ξεκινούν τα live cross battles - Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ο Πάνος Μουζουράκης on stage

Έφτασε η ώρα για το πρώτο Live του The Voice of Greece απόψε στις 21.00 στον ΣΚΑΪ

Έφτασε η ώρα για το πρώτο Live του The Voice of Greece απόψε στις 21.00 στον ΣΚΑΪ.

Η Φαίη Σκορδά είναι έτοιμη να μας καλωσορίσει στα Cross Battles. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο Πάνος Μουζουράκης, η Έλενα Παπαρίζου και ο Σάκης Ρουβάς έχουν βάλει τα δυνατά τους να προετοιμάσουν τις ομάδες τους σε αυτές τις κρίσιμες αναμετρήσεις όπου τον πρώτο λόγο έχει το τηλεοπτικό κοινό. Αυτές τις μέρες έγιναν και οι τελευταίες πρόβες των coaches με τους τραγουδιστές των ομάδων τους ώστε να είναι πανέτοιμοι για την πρώτη live εμφάνισή τους.

Από το πρώτο live Cross Battle όμως δε θα λείψουν και οι εκπλήξεις αφού στη σκηνή του The Voice of Greece θα εμφανιστούν δύο από τους coaches σε solo εμφανίσεις που υπόσχονται να μας συνεπάρουν.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός θα ανέβει στο stage του «The Voice of Greece» με μια ξεχωριστή εκτέλεση δύο αγαπημένων τραγουδιών. Ο αγαπημένος coach θα ερμηνεύσει τα «Ματώνουν οι σκέψεις» και «Πόσο σε θέλω».



Στη σκηνή όμως θα ανέβει και ο Πάνος Μουζουράκης ο οποίος θα ερμηνεύσει, με τον δικό του μοναδικό τρόπο, το τραγούδι «Δημοσθένους Λόγος» από τη θεατρική παράσταση «Ιππείς», στην οποία και πρωταγωνίστησε το καλοκαίρι του 2022.

Συγκλονιστικές ερμηνείες και μοναδικά performances υπόσχονται να συνεπάρουν το τηλεοπτικό κοινό το οποίο όμως πρέπει να πάρει τις πιο σημαντικές αποφάσεις δίνοντας το εισιτήριο για τον ημιτελικό στις 7 φωνές που θα ξεχωρίσει.

Τα σχόλια του τηλεοπτικού κοινού και το κλίμα από τα Social Media θα μας μεταφέρει η Βάλια Χατζηθεοδώρου.

THE VOICE OF GREECE LIVE!

Με τη Φαίη Σκορδά

#TheVoiceGR

FB https://www.facebook.com/TheVoiceofGreece/

TW https://twitter.com/TheVoiceofGR

IN https://www.instagram.com/TheVoiceofGreece/



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.