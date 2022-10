The Voice of Greece: Φωνές από όλη την Ελλάδα! - Δείτε το τρέιλερ

The Voice of Greece και αυτή την Κυριακή 23 Οκτωβρίου στις 21.00 στον ΣΚΑΪ με τον Γιώργο Λιανό.

Στις blind auditions του The Voice of Greece οι φωνές είναι ξεχωριστές και προέρχονται από κάθε σημείο της Ελλάδας και όχι μόνο!

Η συνέχεια αυτή την Κυριακή 30 Οκτωβρίου στις 21.00!

Οι coaches οργανώνουν τις ομάδες τους έχοντας ως μοναδικό στόχο τη νίκη! Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο Πάνος Μουζουράκης, η Έλενα Παπαρίζου και ο Σάκης Ρουβάς αναγνωρίζουν τα γνήσια ταλέντα και διεκδικούν με πάθος και… φαντασία όσους αξίζουν την πρόκριση!

Με την ίδια αστείρευτη φαντασία ο Γιώργος Λιανός υποδέχεται τους διαγωνιζόμενους, τους συγγενείς και τους φίλους τους και στέκεται στο πλευρό τους την πιο κρίσιμη στιγμή!

Στο νέο επεισόδιο των blind auditions οι διαγωνιζόμενοι έχουν στη φαρέτρα τους πτυχία και περγαμηνές! Ένας φοιτητής διδακτορικού στην ηθική της οικονομίας βάζει σε σκέψεις τους coaches ενώ μία γιατρός που θέλει να γίνει νευρολόγος διαθέτει το πιο τραγουδιστικό επίθετο!

Έμπνευση έγιναν οι coaches για έναν άλλο διαγωνιζόμενο που αποφάσισε να γράψει ένα ποίημα για εκείνους! Οι παραγγελιές και οι χοροί δεν λείπουν ούτε από αυτό το επεισόδιο χαρίζοντας απολαυστικά στιγμιότυπα.

Καθώς οι coaches προχωρούν στη στελέχωση των ομάδων τους η διαδικασία της επιλογής γίνεται ακόμα πιο δύσκολη και οι απαιτήσεις είναι υψηλότερες. Ποιοι θα καταφέρουν με το ταλέντο τους να γυρίσουν τις καρέκλες;

Η απάντηση στη συνέχεια των blind auditions αυτή την Κυριακή 30 Οκτωβρίου στις 21.00!

