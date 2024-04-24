My Style Rocks: Fashionistas έτοιμες να πιάσουν τον Μάη

Τα κατάλληλα looks για τις εξορμήσεις της Πρωτομαγιάς φέρνουν σήμερα στο πλατό του My Style Rocks οι διαγωνιζόμενες.

Οι υψηλές βαθμολογίες που επιλέγει να δώσει η Νατάσα σε διαγωνιζόμενες με τις οποίες έχει κοντραριστεί στο παρελθόν όπως η Μπι και η Casablanca, ξαφνιάζουν, με την ίδια να υποστηρίζει πως έχει να κάνει με τα looks που βλέπει.

Η Μπι εμφανίζεται μετανιωμένη για την κίνησή της στο χθεσινό επεισόδιο να πάρει το βαθμό από την Θεοδώρα, αιτιολογεί την απόφασή της αλλά εξομολογείται πως εν τέλει δε χάρηκε τη νίκη της.

Πώς είναι η βερμούδα «σωβρακέξ» που λέει ο Λάκης Γαβαλάς;

Η αλλαγή στα looks που φέρνει η Νατάσα προβληματίζει τη Δήμητρα η οποία δηλώνει πως της θυμίζουν τη Φωτεινή και τη βάζουν σε δεύτερες σκέψεις…

