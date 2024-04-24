Russell Crowe: Ανακοίνωσε περιοδεία στις ΗΠΑ και συμμετοχή στο Γκλάστονμπερι

Ο Ράσελ Κρόου ανακοίνωσε την πρώτη του περιοδεία στις ΗΠΑ μετά από 12 χρόνια. Ο ηθοποιός και μουσικός στο πλαίσιο της περιοδείας «Indoor Garden Party» θα εμφανιστεί με το συγκρότημα του The Gentlemen Barber και τη Λορίν Ο’ Ράιλι σε διάφορες πόλεις των ΗΠΑ στη Νέα Υόρκη, στο Λος Άντζελες, στο Ώστιν και στη Νέα Ορλεάνη τον Αύγουστο.

«Γεια σου Αμερική… είναι η σειρά σου» έγραψε ο Κρόου σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με την οποία ανακοίνωσε τις ημερομηνίες των συναυλιών.

Hello America… it’s your turn .

Tickets on sale April 26th. pic.twitter.com/pFC8T4zoUD — Russell Crowe (@russellcrowe) April 24, 2024

Η ιδέα του «Indoor Garden Party» ξεκίνησε το 2009 σε μια παμπ έξω από το Λονδίνο και έκτοτε συνεχίζει να προχωρά με έναν τυχαίο τρόπο.

Ο Κρόου πρόκειται επίσης να ταξιδέψει με το συγκρότημα στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία αυτό το καλοκαίρι και να εμφανιστεί στο Φεστιβάλ Γκλάστονμπερι.

Αναφερόμενος στη συναυλία στο πιο διάσημο Μουσικό Φεστιβάλ του Ηνωμένου Βασιλείου σε συνέντευξή του στο Radio X, ο Ράσελ Κρόου εξήγησε: «Δεν έχω πάει ποτέ στο G πριν και προέκυψε από το πουθενά πριν από επτά ή οκτώ μήνες».

