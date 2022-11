«The Makanai»: O Ιάπωνας σκηνοθέτης Hirokazu Kore-eda επιστρέφει με νέα σειρά

Η σειρά αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 12 Ιανουαρίου 2023

O Ιάπωνας σκηνοθέτης Hirokazu Kore-eda έγινε γνωστός στο ευρύτερο κοινό το 2018 όταν κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ των Καννών με την ταινία Κλέφτες Καταστημάτων. Φέτος, ο ίδιος ασχολείται για πρώτη φορά με την τηλεόραση και τις σειρές μέσα από το έργο The Makanai: Cooking for the Maiko House, στο οποίο εκτελεί χρέη δημιουργού, παραγωγού, συν-σεναριογράφου και σκηνοθέτη κάποιων επεισοδίων.

Όσα χρειάζεται να ξέρεις για το The Makanai: Cooking for the Maiko House

Η νέα σειρά βασίζεται στο ομώνυμο manga της δημιουργού Aiko Koyama και πραγματεύεται την ιστορία της Kiyo. H Kiyo είναι μία νεαρή γυναίκα που μετακομίζει στο Κιότο από το επαρχιακό Αομόρι, ώστε να γίνει Μακανάι, δηλαδή παραδοσιακή μαγείρισσα, σε έναν σπίτι όπου μια ομάδα από μαθητευόμενες γκέισες (Μάικο) ζουν μαζί και μοιράζονται την καθημερινότητά τους.

Η σειρά ρίχνει φως στο πώς ζουν οι γκέισες στην Ιαπωνία, μία κουλτούρα που σίγουρα έχει διαστρεβλωθεί μέσα στα χρόνια και στα ποικίλα αφηγήματα της σύγχρονης ποπ κουλτούρας. Μαζί με την Kiyo, γνωρίζουμε και την Sumire, η οποία φτάνει στο Κιότο μαζί με την Kiyo από το Αομόρι και όλοι πιστεύουν πως η ίδια έχει ένα σπάνιο ταλέντο ως γκέισα, ένα ταλέντο που βρίσκεις «μία φορά σε ολόκληρο τον αιώνα». Γνωρίζουμε επίσης την Ryoko, μία μαθήτρια λυκείου και κόρη της διευθύντριας του Maiko σπιτιού που παίζει σημαντικό ρόλο στο πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα εκεί. Η Momoko είναι η πιο δημοφιλής Maiko εκεί μέσα, ενώ η Yoshino είναι μία πρώην “συμμαθήτρια” της Momoko η οποία ξαναβρίσκεται και πάλι ανάμεσα στις παλιές και γνώριμες γκέισες εκεί.

Μέσα από τη σειρά ο Hirokazu Kore-eda έδωσε την ευκαιρία σε πολλούς νέους Ιάπωνες σκηνοθέτες να συμμετέχουν

Άλλωστε, βασική επιθυμία του ίδιου από τότε που έγινε γνωστότερος μέσα από το Φεστιβάλ των Καννών, είναι να εντάξει τους Ιάπωνες σκηνοθέτες στον κανόνα του παγκόσμιου κινηματογράφου. Κάθε επεισόδιο της νέας αυτής σειράς σκηνοθετείται από ένα διαφορετικό πρόσωπο και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τις εναλλακτικές ματιές όλων αυτών των σκηνοθετών μέσα από το έργο τους.

Η σειρά αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 12 Ιανουαρίου 2023.

