Η Mila Kunis, πρωταγωνιστεί αλλά έχει αναλάβει και την παραγωγή του νέου θρίλερ, The Luckiest Girl Alive.

Η ταινία είναι η μεταφορά του ομότιτλου best seller μυθιστορήματος, της Αμερικανίδας συγγραφέα Jessica Knoll, και θα κυκλοφορήσει στο Netflix μέσα 2022.

Η ιστορία παρακολουθεί τη Mila Kunis που ως Ani FaNelli, εργάζεται σε ένα περιοδικό και φαίνεται να έχει μια υπέροχη ζωή. Μια λαμπερή δουλειά, έναν υπέροχο αρραβωνιαστικό και μια αγαπημένη οικογένεια. Ωστόσο, η ζωή της είναι στην πραγματικότητα ένα κατασκεύασμα το οποίο δημιούργησε για να ξεκολλήσει από το παρελθόν και από προηγούμενα τραυματικά γεγονότα.

More filming snaps for Mila Kunis's upcoming Netflix movie The Luckiest Girl Alive! 📷📷 pic.twitter.com/HNepq96jup