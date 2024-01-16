Το επίσημο teaser για την πολυαναμενόμενη δραματική σειρά του Γκάι Ρίτσι (Guy Ritchie) "The Gentlemen", που είναι βασισμένη στην ομώνυμη ταινία του 2019 με πρωταγωνιστή τον Μάθιου ΜακΚόναχι (Matthew McConaughey), δόθηκε στη δημοσιότητα από το Netflix.

Ο Ρίτσι βρίσκεται στο τιμόνι της παραγωγής ως δημιουργός, συν-σεναριογράφος, εκτελεστικός παραγωγός και σκηνοθέτης των δύο πρώτων επεισοδίων.

Πρωταγωνιστούν μεταξύ άλλων οι Τέο Τζέιμς (Theo James), Ρέι Γουίνστον (Ray Winstone), Τζιανκάρλο Εσποσίτο (Giancarlo Esposito) και Κάγια Σκοντελάριο (Kaya Scodelario).

Το σενάριο ακολουθεί «τον Έντι Χόρνιμαν (Τζέιμς), τον δούκα του Χάλστεντ, που παρασύρεται σε εγκληματικές συναλλαγές, όταν ανακαλύπτει πως η τεράστια περιουσία που του άφησε απροσδόκητα ο πατέρας του προήλθε από μια αυτοκρατορία κάνναβης.

Τώρα θα πρέπει να αντιμετωπίσει μια σωρεία από γκάνγκστερ και άλλους σκιώδεις χαρακτήρες που προσπαθούν να τον εξαπατήσουν για να πάρουν ένα κομμάτι της αυτοκρατορίας για τον εαυτό τους», αναφέρεται στην περιγραφή της σειράς.

Η νέα σειρά του Γκάι Ρίτσι θα είναι διαθέσιμη στη διάσημη πλατφόρμα τον Μάρτιο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.