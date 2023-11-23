Bradley Cooper: Στις γιορτές θα περάσει χρόνο με τα παιδιά του Λέοναρντ Μπερνστάιν

Ο Μπράντλεϊ Κούπερ, ο οποίος υποδύεται τον Λέοναρντ Μπερνστάιν στην ταινία «Maestro», αποκάλυψε ότι θα περάσει μέρος των διακοπών του για την Ημέρα των Ευχαριστιών με τα παιδιά του αείμνηστου συνθέτη.

Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης, μοιράστηκε τα σχέδια των διακοπών του κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο «The Late Show» με τον Στίβεν Κολμπέρ.

«Θα πάμε στο Τζέρσεϊ και μετά θα πάμε στο Φέρφιλντ του Κονέκτικατ για να το περάσουμε με τους Μπερνστάιν», είπε διευκρινίζοντας ότι μιλάει για τα παιδιά του συνθέτη, σημειώνοντας ότι γύρισαν σκηνές για την ταινία στο σπίτι τους και μάλιστα πρόσθεσε ότι η οικογένεια άφησε τον Κούπερ να φορέσει το μπουρνούζι του πατέρα τους για τις σκηνές.

Είπε ακόμα ότι αφιέρωσε έξι χρόνια στην προετοιμασία του ρόλου, μελετώντας το έργο του Λέοναρντ Μπερνστάιν, περνώντας χρόνο τόσο με την Ορχήστρα της Φιλαδέλφειας όσο και με τη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

