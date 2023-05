Το Amazon Prime Video ανακοίνωσε τρία νέα project με τον Batman

Το Amazon Prime Video ανακοίνωσε την απόκτηση τριών νέων έργων κινουμένων σχεδίων με χαρακτήρες του Batman από την DC και την Warner Bros. Animation.

Τα έργα περιλαμβάνουν μια πρωτότυπη ταινία κινουμένων σχεδίων με τίτλο «Merry Little Batman», η οποία θα συνοδεύεται από μια spin-off σειρά με τίτλο «Bat-Family». Το τρίτο έργο είναι μια επανεκτέλεση της μυθολογίας του Μπάτμαν με τίτλο «Batman: Caped Crusader», το οποίο επιλέχθηκε από το Prime Video για δύο σεζόν, αφού ακυρώθηκε από το HBO Max πέρυσι. Στη σειρά συμμετέχουν οι εκτελεστικοί παραγωγοί Bruce Timm, J.J. Abrams και Matt Reeves, και θα χρησιμοποιήσει προηγμένες τεχνικές animation για να ανακαλύψει εκ νέου τον χαρακτήρα και την ομάδα των απατεώνων του.

