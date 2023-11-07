«The Bear»: Ανανεώθηκε για τρίτη σεζόν – Το 2024 στο Disney+

Το Disney+ ανακοινώνει ότι η βραβευμένη πρωτότυπη σειρά, παραγωγής FX, «The Bear», ανανεώθηκε για τον τρίτο κύκλο. Οι δύο πρώτοι κύκλοι είναι τώρα διαθέσιμοι στο Disney+ στην Ελλάδα.

«Η πρωτότυπη σειρά The Bear, η οποία κέρδισε το κοινό από τον πρώτο κύκλο και σημείωσε ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία με τον δεύτερο, έχει εξελιχθεί σε ένα πολιτιστικό φαινόμενο», δήλωσε ο Nick Grad, Πρόεδρος του FX Entertainment. «Είμαστε υπερήφανοι που συνεργαζόμαστε με τους Christopher Storer, Joanna Calo, Josh Senior και την υπόλοιπη δημιουργική ομάδα, καθώς και με ένα λαμπερό καστ, με επικεφαλής τους Jeremy Allen White, Ayo Edebiri και Ebon Moss-Bachrach. Αυτό που κατάφεραν οι ίδιοι μαζί με την ομάδα παραγωγής είναι πραγματικά αξιοσημείωτο και τόσο εμείς, όσοι και οι συνεργάτες μας στο Hulu και το Disney+, μαζί με τους fans, ανυπομονούμε για το επόμενο κεφάλαιο στην ιστορία του The Bear».

Ο πρώτος κύκλος της σειράς, είναι υποψήφιος για 13 βραβεία Emmy, συμπεριλαμβανομένου του βραβείου Καλύτερης Κωμικής Σειράς, βραβείων ερμηνείας για τους Jeremy Allen White, Ebon Moss-Bachrach, Ayo Edebiri, Jon Bernthal και Oliver Platt, καθώς και υποψηφιότητες για σενάριο, σκηνοθεσία, σχεδιασμό και παραγωγή, μοντάζ εικόνας, μοντάζ ήχου και μίξης ήχου. Η σειρά, η οποία έχει αποθεωθεί από τους κριτικούς, τιμήθηκε για τον πρώτο κύκλο της με το βραβείο TV Program of the Year από το AFI και έχει συγκεντρώσει πολλά βραβεία, μεταξύ των οποίων WGA Award, PGA Award, Film Independent Spirit Award, American Cinema Editors Award και ACE Eddie Award. Επιπλέον, ο Jeremy Allen White κέρδισε Χρυσή Σφαίρα, βραβεία SAG και Critics Choice, για Καλύτερη Ανδρική Ερμηνεία σε κωμική σειρά.

