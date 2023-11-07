Οι Πανθέοι: Η Σεβαστή απειλεί τη Μάρμω πως θα αποκαλύψει τα πάντα στον Ανδρέα - Δείτε το sneak preview

Ερωτήματα που απαιτούν απαντήσεις, αλήθειες που πονάνε και πληροφορίες που σοκάρουν τους ήρωες στο νέο επεισόδιο της σειράς «Οι Πανθέοι», απόψε στις 21.00, στον ΣΚΑΪ.

Η σχέση της Σεβαστής με τη Μάρμω κλονίζεται μετά την αποκάλυψη της κρυφής σχέσης της Μάρμως με τον Κίτσο. Η Σεβαστή φτάνει να την απειλήσει πως θα τα πει όλα στον Ανδρέα αλλά ο Κίτσος είναι αποφασισμένος να προστατεύσει τη Μάρμω και τη σχέση τους με κάθε τρόπο. Η Σεβαστή μοιάζει αποφασισμένη να ενημερώσει τον Ανδρέα…

Παράλληλα στα Γιάννενα, η Σοφία φτάνει στο σημείο να μιλήσει σκληρά στον Ανδρέα για την υποστήριξή του στον Μεταξά και τις αποφάσεις του τελευταίου σχετικά με τις απολύσεις των γιατρών του νοσοκομείου. Ο Ανδρέας προσπαθεί να δικαιολογήσει τη στάση του αλλά μια πρώτη ρήξη διαφαίνεται στη σχέση του με τον Πρόεδρο…

Ο Στάθης έχει στα χέρια του το σκεύασμα που του έδωσε ο Φάνης και μέχρι την τελευταία στιγμή δεν είναι σίγουρος αν πρέπει να το δώσει στην αδελφή του ή όχι ώστε να «λυθεί» το πρόβλημα της εγκυμοσύνης της! Η Θάλεια είναι αποφασισμένη να κρατήσει το παιδί της με όποιο κόστος…

Η Βέτα προσπαθεί να πείσει τη Λιάνα πως η σχέση της με τον Θωμά, αν συνεχιστεί, θα προκαλέσει τον όλεθρο και στους δύο. Η Λιάνα δεν μπορεί να δεχθεί αυτό το ενδεχόμενο αλλά κάπου μέσα της ξέρει ότι η μητέρα της έχει δίκιο…

Η Δέσποινα συναντάει τυχαία τον γκαλερίστα του Κίτσου και μαθαίνει κάτι για τον Κίτσο που θα την ταράξει. Η Μιρέλλα μαθαίνει τι πραγματικά είχε συμβεί πριν από 50 χρόνια στην πυρκαγιά στο σπίτι των Πανθέων. Όταν μεταφέρει τις πληροφορίες στον Ισίδωρο, το σοκ του τελευταίου είναι τεράστιο…

Θα ενημερώσει η Σεβαστή τον Ανδρέα για τη σχέση Μάρμως και Κίτσου ή θα μείνει μόνο στις απειλές της για να τρομάξει τη Μάρμω;

Τι είναι αυτό που μαθαίνει ο Ισίδωρος από τη Μιρέλλα και παθαίνει σοκ;

Γιατί η Δέσποινα ταράζεται με αυτά που μαθαίνει για τον Κίτσο;

