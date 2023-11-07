Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Οι Πανθέοι: Η Σεβαστή απειλεί τη Μάρμω πως θα αποκαλύψει τα πάντα στον Ανδρέα - Δείτε το sneak preview

Απόψε στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

ΣΕΒΑΣΤΗ

Ερωτήματα που απαιτούν απαντήσεις, αλήθειες που πονάνε και πληροφορίες που σοκάρουν τους ήρωες στο νέο επεισόδιο της σειράς «Οι Πανθέοι», απόψε στις 21.00, στον ΣΚΑΪ.

Η σχέση της Σεβαστής με τη Μάρμω κλονίζεται μετά την αποκάλυψη της κρυφής σχέσης της Μάρμως με τον Κίτσο. Η Σεβαστή φτάνει να την απειλήσει πως θα τα πει όλα στον Ανδρέα αλλά ο Κίτσος είναι αποφασισμένος να προστατεύσει τη Μάρμω και τη σχέση τους με κάθε τρόπο. Η Σεβαστή μοιάζει αποφασισμένη να ενημερώσει τον Ανδρέα…

Δείτε το sneak preview:

Παράλληλα στα Γιάννενα, η Σοφία φτάνει στο σημείο να μιλήσει σκληρά στον Ανδρέα για την υποστήριξή του στον Μεταξά και τις αποφάσεις του τελευταίου σχετικά με τις απολύσεις των γιατρών του νοσοκομείου. Ο Ανδρέας προσπαθεί να δικαιολογήσει τη στάση του αλλά μια πρώτη ρήξη διαφαίνεται στη σχέση του με τον Πρόεδρο…

Ο Στάθης έχει στα χέρια του το σκεύασμα που του έδωσε ο Φάνης και μέχρι την τελευταία στιγμή δεν είναι σίγουρος αν πρέπει να το δώσει στην αδελφή του ή όχι ώστε να «λυθεί» το πρόβλημα της εγκυμοσύνης της! Η Θάλεια είναι αποφασισμένη να κρατήσει το παιδί της με όποιο κόστος…

Η Βέτα προσπαθεί να πείσει τη Λιάνα πως η σχέση της με τον Θωμά, αν συνεχιστεί, θα προκαλέσει τον όλεθρο και στους δύο. Η Λιάνα δεν μπορεί να δεχθεί αυτό το ενδεχόμενο αλλά κάπου μέσα της ξέρει ότι η μητέρα της έχει δίκιο…

Δείτε το trailer:

Η Δέσποινα συναντάει τυχαία τον γκαλερίστα του Κίτσου και μαθαίνει κάτι για τον Κίτσο που θα την ταράξει. Η Μιρέλλα μαθαίνει τι πραγματικά είχε συμβεί πριν από 50 χρόνια στην πυρκαγιά στο σπίτι των Πανθέων. Όταν μεταφέρει τις πληροφορίες στον Ισίδωρο, το σοκ του τελευταίου είναι τεράστιο…

Θα ενημερώσει η Σεβαστή τον Ανδρέα για τη σχέση Μάρμως και Κίτσου ή θα μείνει μόνο στις απειλές της για να τρομάξει τη Μάρμω;

ΠΑΝΘΕΟΙ

Τι είναι αυτό που μαθαίνει ο Ισίδωρος από τη Μιρέλλα και παθαίνει σοκ;

ΠΑΝΘΕΟΙ

Γιατί η Δέσποινα ταράζεται με αυτά που μαθαίνει για τον Κίτσο;

ΠΑΝΘΕΟΙ

ΠΑΝΘΕΟΙ

ΠΑΝΘΕΟΙ

ΠΑΝΘΕΟΙ

ΠΑΝΘΕΟΙ

ΠΑΝΘΕΟΙ

ΠΑΝΘΕΟΙ

instagram.com/pantheoi.official/

facebook.com/pantheoi.official/

#Pantheoi

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Οι Πανθέοι ΣΚΑΪ ΣΚΑΪ τηλεόραση ΣΚΑΪ TV SkaitvGR
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
68 0 Bookmark