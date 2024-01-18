Smashing Pumpkins: Έχουν λάβει πάνω από 10.000 αιτήσεις για νέο κιθαρίστα!

Το ανοιχτό κάλεσμα των Smashing Pumpkins για έναν νέο κιθαρίστα είχε τεράστια επιτυχία. Σε ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα τρία μέλη του αμερικανικού συγκροτήματος της alternative rock, Μπίλι Κόργκαν, Τζέιμς Ίχα, Τζίμι Τσάμπερλιν ανακοίνωσαν ότι έχουν λάβει πάνω από 10.000 αιτήσεις.

«Το συγκρότημα έχει λάβει πάνω από 10.000 αιτήσεις για τη θέση δεύτερου κιθαρίστα» έγραψαν οι Smashing Pumpkins. «Προς το παρόν, υπάρχουν οκτώ άτομα που εργάζονται με πλήρες ωράριο για να αξιολογήσουν το καθένα» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η τρέχουσα σύνθεση των Smashing Pumpkins περιλαμβάνει τον Κόργκαν στα φωνητικά/κιθάρα, τον Ίχα στην κιθάρα και τον Τσάμπερλιν στα ντραμς, μαζί με τον μπασίστα των περιοδειών Τζακ Μπέιτς και την πολυοργανίστα Κέιτ Κολ.

Τον περασμένο Οκτώβριο ο Τζεφ Σρέντερ, για πολλά χρόνια κιθαρίστας του γκρουπ, ανακοίνωσε ότι φεύγει μετά από 15 χρόνια. «Αποφάσισα να φύγω από το συγκρότημα για να εξερευνήσω ένα ελαφρώς διαφορετικό μονοπάτι» έγραψε τότε.

Όποιον κι αν επιλέξουν οι Pumpkins θα πρέπει να μάθει γρήγορα. Αυτό το καλοκαίρι, το συγκρότημα θα είναι μαζί με τους Weezer σε περιοδεία στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία και μετά θα συμμετάσχουν στην περιοδεία «The Saviors Tour» των Green Day.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.