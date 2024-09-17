Tempting Fortune: Η γνωριμία των παικτών, η πορεία για το camp και οι πρώτες κοντρίτσες

O Γιάννης Τσιμιτσέλης υποδέχτηκε τους παίκτες του Tempting Fortune, τους ανακοίνωσε τις προμήθειες που θα έχουν στη διάθεσή τους (νερό και ρύζι), φορτώθηκαν όλοι τα σακίδιά τους και ξεκίνησαν το περπάτημα για να φτάσουν στο camp.

Εκεί που θα τους περιμένει το ρύζι, γιατί το νερό το κουβαλήσαν οι ίδιοι σε μπιτόνια σε όλη τη διαδρομή. Γιατί αυτή η πρώτη διαδρομή από την αφετηρία προς το camp είναι ουσιαστικά και η πρώτη τους δοκιμασία. Στη διαδρομή συναντάνε διάφορους πειρασμούς. Αρχικά βρήκαν ένα σταντ με δροσερά ισοτονικά. 150 Ευρώ το ένα. Δεν αγόρασαν. Αν και υπήρξαν κάποιοι που διαμαρτηρήθηκαν οτι δεν ερωτήθηκαν. Στη συνέχεια και πριν φτάσουν στον δεύτερο πειρασμό προστέθηκε μια παίκτρια και άρα συν 25.000 Ευρώ στον λογαριασμό τους. Σύνολο 325.000 ευρώ για όλους μαζί.

Στη συνέχεια βρέθηκαν μπροστά σε μια φωτιά με σταντ με marshmellows. 200 Ευρώ το κάθε καλαμάκι. Ούτε από εδώ "ψώνισαν" κι ας μπήκαν σε πειρασμό. Όμως οι διαφωνίες και οι κόντρες ξεκίνησαν.

Στο ενδιάμεσο είχαν και την πρώτη τους δοκιμασία. Να κατεβούν μια αερόσκαλα και να περάσουν με βάρκα μια λιμούλα. Και δύο από τις παίκτριες που δήλωσαν οτι έχουν ακροφοβία και υψοφοβία τα βρήκαν λίγο σκούρα.

Ο τρίτος πειρασμός, όταν πια είχαν κάνει τα πρώτα σχεδόν 5 χιλιόμετρα και τους έμεναν άλλα 5 περίπου, ήταν να τους μεταφέρει αυτοκίνητο στο camp με 350 ευρώ το άτομο. Εδώ ήταν πιο δύσκολη η απόφαση. Αλλά τελικά δεν ενέδωσαν. Ακόμα και αυτοί που δήλωσαν πρόβλημα με πόνους στα γόνατα.

