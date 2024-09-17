Λογαριασμός
Γιώργος Κιμούλης: Κατέθεσε μήνυση κατά της Παναγιώτας Βλαντή

Κάποτε ήταν αχώριστοι, τώρα θα τα πουν στα δικαστήρια

Γιώργος Κιμούλης: Κατέθεσε μήνυση κατά της Παναγιώτας Βλαντή

Ο Γιώργος Κιμούλης τα τελευταία χρόνια και στα πλαίσια του metoo είδε τον εαυτό του να κατηγορείται δημόσια από κάποιες πρώην συνεργάτιδές του για κακοποιητικές επαγγελματικές συμπεριφορές.

Κι αν και δεν βρέθηκε ποτέ κατηγορούμενος για κάτι, δεν υπάρχει τουλάχιστον εξ’ όσων γνωρίζουμε κανένα δικαστήριο εναντίον του, σίγουρα ήταν ένα πλήγμα για τον ίδιον και την εικόνα του όλα αυτά τα χρόνια.

Και φαίνεται πως πλέον είναι αποφασισμένος να κινείται ο ίδιος δικαστικά εναντίον όσων συνεχίζουν να αναφέρονται στο πρόσωπό του με προσβλητικούς –αν και εφόσον ο ίδιος θεωρεί ότι τον προσβάλουν- χαρακτηρισμούς.

TAGS: Γιώργος Κιμούλης Παναγιώτα Βλαντή Metoo Buongiorno μήνυση WomenOnly
