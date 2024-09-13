Tempting Fortune: Γνωρίστε τους 12 τολμηρούς παίκτες που διψούν για δράση

Το Tempting Fortune έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα μέσα από την οθόνη του ΣΚΑΪ.

Την Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου στις 21.00, δώδεκα τολμηροί παίκτες, που διψούν για δράση και περιπέτεια, συναντούν τον Γιάννη Τσιμιτσέλη και ξεκινούν το μεγάλο τους ταξίδι, στο Tempting Fortune, που είναι γεμάτο ανατροπές, ελκυστικούς πειρασμούς και δελεαστικές προκλήσεις.

Ας τους γνωρίσουμε:

Ιωάννα Βοΐν

Δασκάλα Χορού / 24 ετών

Έρχεται από τη Θεσσαλονίκη, έχει σπουδάσει πολιτικός μηχανικός αλλά την κέρδισε ο χορός. Μπορεί να δείχνει αυστηρή, αλλά κατά βάθος είναι ευαίσθητη και συμπονετική. Όνειρό της από μικρή να γίνει διάσημη ή τουλάχιστον αναγνωρίσιμη.

Μπήκε στο Tempting Fortune, ακριβώς γι’ αυτό τον λόγο, ενώ πιστεύει ότι οι συμπαίκτες της θα της δώσουν ηγετικό ρόλο.

Ρούλα Γιαννιώτη

Personal Trainer / 53 ετών

Υπαξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού Εν Αποστρατεία, τα τελευταία χρόνια ασχολείται με το body building και το pilates. Της αρέσει η περιπέτεια και είναι πολύ δεμένη με τα δύο παιδιά της.

Δήλωσε συμμετοχή στο Tempting Fortune για να προσφέρει ένα καλύτερο μέλλον στην κόρη της, που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας.

Κωνσταντίνος Γκόγκος

Κομμωτής / 31 ετών

Ο Gogos, όπως συστήνεται, αγαπά τη μουσική και λατρεύει τη μητέρα του. Από μικρή ηλικία του άρεσε ο χώρος της ομορφιάς, γι’ αυτό έγινε κομμωτής. Του αρέσει να ξοδεύει χρήματα για διασκέδαση, αλλά στο παιχνίδι θα προσπαθήσει να μην το κάνει.

Με το χρηματικό έπαθλο από το Tempting Fortune, ο στόχος του είναι να ανοίξει ένα κομμωτήριο στην Αθήνα.

Ειρήνη Καζάκη

Καλλιτέχνις / 24 ετών

Συστήνεται ως Glossy. Έχει ασχοληθεί με την υποκριτική αλλά και το τραγούδι, ενώ το τηλεοπτικό κοινό τη γνώρισε μέσα από τον διαγωνισμό μόδας του ΣΚΑΪ, «My Style Rocks». Την ενδιαφέρει να είναι ελεύθερη και χαρούμενη.

Δήλωσε συμμετοχή στο Tempting Fortune γιατί θεωρεί ότι είναι μία καλή ευκαιρία για διακοπές… Τι φοβάται; Ότι στο παιχνίδι δε θα μπορεί να περιποιηθεί τα μαλλιά της!

Αναστάσιος Λουμίδης

Σχεδιαστής Ανδρικών Ρούχων / 56 ετών

Ο μεγαλύτερος της ομάδας, παντρεμένος με δύο κόρες. Πιστεύει πολύ στον Θεό και αγαπά τα ζώα. Του αρέσουν πολύ τα ταξίδια, όχι μόνο για τουριστικούς αλλά και για θρησκευτικούς και προσκυνηματικούς λόγους.

Το Tempting Fortune θα είναι για εκείνον μία εμπειρία ζωής, ενώ το χρηματικό έπαθλο θα το αξιοποιήσει βοηθώντας ανθρώπους που έχουν ανάγκη, τους τετράποδους φίλους του αλλά και την οικογένειά του, για ένα καλύτερο μέλλον.

Τούμα Μπαγιούμι

Διερμηνέας / 44 ετών

Κατάγεται από την Αίγυπτο, αλλά γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα, όπου μετανάστευσαν οι γονείς του. Είναι διερμηνέας αραβόφωνων σε ασυνόδευτα ανήλικα παιδιά. Είναι πατέρας δύο παιδιών και δρομέας μεγάλων αποστάσεων, με πολλές συμμετοχές σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Στόχος του είναι να απολαύσει το Tempting Fortune, να μην ξοδέψει χρήματα και να ζήσει μία εμπειρία που δεν έχει ξαναζήσει.

Χρήστος Ναβροζίδης

Οδηγός Φορτηγού, Μποξέρ / 36 ετών

Ασχολείται με την πάλη από 6 ετών και έχει λάβει μέρος σε πολλά πρωταθλήματα με αρκετές διακρίσεις. Στον χώρο της πάλης είναι γνωστός ως El Greco, ενώ τα τελευταία χρόνια ασχολείται με τις μικτές πολεμικές τέχνες (ΜΜΑ). Αγαπά πολύ την οικογένειά του και την οκτάχρονη κόρη του. Η ζωή μέσα στο ρινγκ τού έμαθε να παλεύει για τον εαυτό του και τους γύρω του.

Στο Tempting Fortune θα προσπαθήσει να μην ξοδέψει χρήματα, ενώ με το χρηματικό έπαθλο θέλει να κάνει κάτι καλό, όπως να βοηθήσει τον Σύλλογο που έχει δημιουργήσει για νέους που εκπαιδεύονται σε ΜΜΑ.

Γιάννης Σερταρίδης

Real Estate Agent / 36 ετών

Ασχολείται με το real estate και μοιράζει τον χρόνο του ανάμεσα σε Ελλάδα και Ντουμπάι. Λατρεύει τα αθλήματα και έχει πολύ καλή σχέση με την οικογένειά του. Του αρέσει η ακριβή ζωή και τα ωραία αυτοκίνητα. Συμμετέχει στο Tempting Fortune για την αναγνωρισιμότητα, καθώς όνειρό του είναι να κάνει καριέρα στην τηλεόραση, ενώ θέλει να έχει ηγετικό ρόλο στην ομάδα.

Αλεξάνδρα Σταυροπούλου

Γυμνάστρια, Εκπαιδεύτρια Σκι / 30 ετών

Της αρέσουν όλα τα αθλήματα όπως το τένις, η καλλισθενική γυμναστική και η κολύμβηση, αλλά ιδιαίτερα τα extreme sports. Έχει ακριβά γούστα και της αρέσει η καλοπέραση. Μέσα στο παιχνίδι, θα της λείψει ο καφές και θα ξόδευε ευχαρίστως χρήματα για φαγητό.

Το Tempting Fortune θα είναι ένα σημαντικό βήμα στη ζωή της, καθώς θα της προσφέρει αυτό που της λείπει όσον αφορά στο οικονομικό κομμάτι.

Μαρί Ροζ Ταρκμανιάν

Αθλήτρια extreme sports / 42 ετών

Κατάγεται από την Κύπρο και τα τελευταία χρόνια, η μεγάλη της αγάπη είναι το τρέξιμο στο βουνό, η ορειβασία και η αναρρίχηση, ενώ όνειρό της είναι να κατακτήσει την κορυφή του Έβερεστ. Είναι πολύ δυνατό άτομο και έχει προετοιμαστεί κατάλληλα για το παιχνίδι.

Το Tempting Fortune είναι η ευκαιρία για να εκπληρώσει τον στόχο της και λόγω του χρηματικού επάθλου αλλά και της απήχησης που θα έχει μέσα από αυτό.

Γιώργος Χότζα

Barista / 23 ετών

Κατάγεται από την Αλβανία αλλά μένει στην Αθήνα. Τα τελευταία 10 χρόνια μπήκε στη ζωή του το parkour, το οποίο του προσφέρει ένταση και αδρεναλίνη – μάλιστα έχει πάρει μέρος και σε διεθνείς αγώνες.

Στο Tempting Fortune θα κάνει ό,τι μπορεί να για μην ξοδέψει χρήματα, ενώ με το έπαθλο θα βοηθήσει τη μητέρα του που αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Όλγα Σταμέλου

Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής / 26 ετών

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Λαμία. Ασχολείται με πολλά αθλήματα αλλά κυρίως με την έφιππη τοξοβολία. Της αρέσει που το παιχνίδι συνδυάζει τη φύση και τη διασκέδαση αλλά θα της λείψουν αρκετά πράγματα.

Κατά τη διάρκεια του Tempting Fortune, δεν θα μπορέσει να αντισταθεί αν μπροστά της εμφανιστεί ένας πειρασμός με τη μορφή σοκολάτας.

Ζήσε την περιπέτεια στο Tempting Fortune

Πρεμιέρα, την Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

#TemptingFortuneGR

facebook.com/temptingfortune

x.com/TemptFortuneGR

instagram.com/temptingfortunegr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.