Ασημίνα Χατζηανδρέου: Έναν χρόνο έχει να της φέρει λουλούδια ο Χρήστος Δάντης και δείτε τι του έκανε

#Couplegoals στα σίγουρα

Γιατί η ζωή δεν βγαίνει αν δεν έχει χιούμορ και ο Χρήστος Δάντης με την Ασημίνα Χατζηανδρέου παρά την τόσο συζητημένη διαφορά της ηλικίας τους, είναι απίθανο ζευγάρι και έχουν και τρελό fun.

Χθες μάλιστα σκηνοθέτησαν κι ένα από τα γνωστά σκετσάκια του διαδικτύου που κυκλοφορεί χρόνια τώρα και που δείχνει πώς να αντιμετωπίσεις τον σύντροφό σου όταν δεν σου κάνει εκπλήξεις και δώρα για να το πιάσει πια το υπονοούμενο.

