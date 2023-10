Taylor Swift: Εντυπωσίασε στην πρεμιέρα της ταινίας της ««Eras Tour» (φωτό) Ψυχαγωγία 11:47, 12.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

65

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Εμφανίστηκε με δημιουργία του οίκου Oscar De La Renta και διαμαντένια κοσμήματα