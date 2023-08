Taylor Swift: Η πρώτη γυναίκα καλλιτέχνιδα που έχει 100 εκατ. μηνιαίους ακροατές στο Spotify!

Η Taylor Swift έγινε η πρώτη γυναίκα καλλιτέχνιδα που έφτασε να έχει 100 εκατ. μηνιαίους ακροατές στο Spotify. Ο «γίγαντας streaming» χαρακτήρισε το επίτευγμα ως «συμπεριφορά βασίλισσας». Και είναι αλήθεια ότι η διάσημη τραγουδίστρια «σπάει» το ένα ρεκόρ μετά το άλλο.

Τον περασμένο μήνα, ανακοινώθηκε ότι η Taylor Swift έχει πετύχει τα περισσότερα νούμερο ένα άλμπουμ από οποιαδήποτε άλλη γυναίκα. Αυτό συμβαίνει καθώς η 33χρονη συνεχίζει να ηχογραφεί εκ νέου τα πρώτα έξι άλμπουμ της, μετά από μια πικρή διαμάχη με την παλιά της δισκογραφική εταιρεία.

.@taylorswift13 is the first female artist to hit 100 million monthly views on @Spotify https://t.co/R9Gf0bU8Wc