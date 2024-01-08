Συγχαρητήρια Μενδώνη στον Γιώργο Λάνθιμο: Ανοίγει νέους δρόμους έκφρασης στην κινηματογραφική τέχνη

Τον Γιώργο Λάνθιμο για τις «Χρυσές Σφαίρες» για την ταινία του «Poor Things», συνεχάρη με ανακοίνωσή της η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, κάνοντας λόγο για νέους δρόμους έκφρασης, στην κινηματογραφική τέχνη που ανοίγει ο δημιουργός.

Ειδικότερα, στην ανακοίνωσή της η υπουργός Πολιτισμού αναφέρει ότι «Με τις δυο «Χρυσές Σφαίρες» που απονεμήθηκαν στον Γιώργο Λάνθιμο, για την ταινία του “Poor Things”, σε συνέχεια του «Χρυσού Λέοντα» με τον οποίο τιμήθηκε στο Φεστιβάλ Βενετίας, αναγνωρίζεται η απίθανη δημιουργικότητά του, καθώς ανοίγει νέους δρόμους έκφρασης, στην κινηματογραφική τέχνη. Ο Γιώργος Λάνθιμος με τις δημιουργίες του, πρωταγωνιστεί ίσως στην πιο ανταγωνιστική αγορά της εποχής μας. Πιστεύω πώς η απονομή των δύο χρυσών σφαιρών αποτελούν έναν λαμπρό πρόλογο στα όσα επακολουθούν».



Πηγή: skai.gr

