Μια λίστα με τα 100 σπουδαιότερα R&B τραγούδια του αιώνα (!) δημοσίευσε στο Spotify το περιοδικό Rolling Stone.

Για πολλές δεκαετίες, από τη δεκαετία του 1940, οι καλλιτέχνες από τον κόσμο του R&B δεν μπορούσαν να περηφανευθούν για mainstream επιτυχία αν δεν περνούσαν στo TOP 40 των charts του ραδιοφώνου και της ποπ. Ομως «ο 21ος αιώνας δίνει περισσότερο την αίσθηση ότι ο κόσμος της ποπ έχει περάσει στο R&B. Ποτέ πριν το μουσικό είδος δεν υπήρξε τόσο επιτυχημένο, επίκαιρο ή, φιλόδοξο».

Πολλά από τα άλμπουμ με τις μεγαλύτερες πωλήσεις του αιώνα μας είναι δίσκοι R&B, υπογραμμίζει το φημισμένο μουσικό περιοδικό: από το Confessions – 10 φορές πλατινένιος δίσκος – του τραγουδιστή-τραγουδοποιού Usher μέχρι το Lemonade της Beyoncé, το The Emancipation of Mimi της Mariah Carey, το Anti της Rihanna.

Rolling Stone Presents: The 100 Greatest R&B Songs of the 21st Century, Ranked 🎤



Beyoncé, Frank Ocean, Mariah Carey, and a whole lot more.



See the list: https://t.co/y1HW6GLb8m pic.twitter.com/7lsFlVPCv4 — Rolling Stone (@RollingStone) January 6, 2024

Πλέον οι R&B επιτυχίες κυριαρχούν στο Top 10, αφήνοντας μικρό περιθώριο για κάτι άλλο.

Δείτε ΕΔΩ τη λίστα

Το χιπ-χοπ και το R&B άρχισαν να συγχωνεύονται τη δεκαετία του 1990 με τόση απήχηση στο κοινό που που τον Δεκέμβριο του 1999 το Billboard μετονόμασε το δικό του R&B chart σε «Hot R&B/Hip-Hop Singles & Tracks».

Όπως υποστηρίζει το περιοδικό, μέσα από όλες αυτές τις μουσικές εκδοχές, αυτό που καθιστά το R&B σπουδαίο στην εποχή μας είναι αυτό που το έκανε να είναι σπουδαίο σε όλες τις εποχές: απίστευτοι τραγουδιστές να βάζουν τη σφραγίδα τους σε αξέχαστα τραγούδια.

Και εξηγεί: «Για να κάνουμε τη λίστα μας των 100 Greatest R&B Songs of the 21st Century, το Rolling Stone συγκάλεσε μια ομάδα εργαζομένων στο περιοδικό και κριτικών με βαθιά γνώση του μουσικού είδους... Και συμπεριλάβαμε μια playlist για να συμβάλλει στην αφήγηση της ιστορίας και να φτιάξει την ατμόσφαιρα...

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.