Την αποχώρηση του Rob James Seymour διαδέχεται απόψε η είσοδος νέων Survivors. Πώς θα υποδεχτούν οι δυο ομάδες τις νέες αφίξεις;

Ένας δυνατός αγώνας για την πρώτη ασυλία ξεκινά και οι δύο ομάδες ρίχνονται με πάθος στη διεκδίκηση. Οι πάγκοι είναι δυνατοί, τα ματσαρίσματα ανατρεπτικά και το σκορ κορυφώνεται με... flag race!!!

Στο Συμβούλιο του νησιού η ψηφοφορία για την ανάδειξη του πρώτου υποψήφιου ανοίγει και τις συζητήσεις για τους λόγους που οδήγησαν στην ήττα. Ποια ματσαρίσματα δεν παίχτηκαν σωστά;

Ας γνωρίσουμε καλύτερα τους 4 Survivors που μπαίνουν απόψε στις δύο ομάδες:

ΚΟΚΚΙΝΗ ΟΜΑΔΑ

Έλενα Αμανατίδου



Ηλικία: 25 ετών

Ιδιότητα: Πανελλήνια Πρωταθλήτρια Στίβου 100μ.

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Θεσσαλονίκη. Ο αθλητισμός είναι η ζωή της. Απόφοιτη της Γυμναστικής Ακαδημίας, έχει ασχοληθεί από πολύ μικρή με τον στίβο. Έχει κατακτήσει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στα 100μ. και έχει έρθει δεύτερη στα 200μ. Θεωρεί πως η πειθαρχία, που τη δίδαξε ο πρωταθλητισμός, θα τη βοηθήσει στην αγωνιστικότητα της στους στίβους μάχης. Της αρέσει πολύ η μόδα, έτσι πρόσφατα αποφάσισε να φτιάξει το δικό της e - shop με γυναικεία ρούχα. Ασχολείται πολύ με τα social media, δίνοντας συμβουλές για γυμναστική, μόδα και ομορφιά στους followers της.... Η πιο ακραία απόφαση που έχει πάρει στη ζωή της είναι η άφιξή της στον Άγιο Δομίνικο! Έρχεται για να δοκιμάσει τα όρια της, να τα ξεπεράσει και στο τέλος να κατακτήσει το έπαθλο.



Θοδωρής Τουρκογεώργος



Ηλικία: 30 ετών

Ιδιότητα: Fitness Manager

Γεννήθηκε και ζει στην Αθήνα. Είναι παντρεμένος και πριν από μόλις έναν μήνα έγινε μπαμπάς! Έχει τελειώσει σχολή για Personal Trainer και σχολή μαγειρικής, όποτε είναι έτοιμος να προτείνει καινούργιες συνταγές φακόρυζου στην ομάδα του! Πλέον δουλεύει σε γυμναστήριο ως manager αλλά και ως personal trainer. O ίδιος περιγράφει τον εαυτό του ως «απλό, λιτό και απέριττο» ενώ δεν ανέχεται την αδικία και την ασέβεια. Στο Survivor έρχεται για να ζήσει την εμπειρία της επιβίωσης παρά το γεγονός πως δεν έχει κάνει ούτε camping στην ζωή του! Το έπαθλο του Survivor θα το χρησιμοποιήσει για να αγοράσει πολλές... πάνες στη νεογέννητη κόρη του!



ΜΠΛΕ ΟΜΑΔΑ



Σταυρούλα Χρυσαειδή



Ηλικία: 27 ετών

Ιδιότητα: Πρωταθλήτρια Στίβου 200μ.

Γεννήθηκε τον Δεκέμβριο του 1996 στην Αθήνα. Ξεκίνησε σε μικρή ηλικία να ασχολείται με την ενόργανη γυμναστική, ωστόσο ο στίβος την κέρδισε. Σπούδασε στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Ε.Κ.Π.Α. Το άθλημά της είναι το στιπλ, δηλαδή δρόμος 3.000 μέτρων με φυσικά εμπόδια. Ως πρωταθλήτρια πανελληνίων πρωταθλημάτων απέδειξε στο Survivor 2022 και στο Survivor All Star πως ο στίβος μάχης είναι κάτι εύκολο για εκείνη. Πρόσφατα αποφάσισε να δοκιμαστεί και σε κάτι άλλο, την επιχειρηματικότητα, και μαζί με τον φίλο της και πρώην παίκτη Survivor Νίκο Γιάννη άνοιξαν ένα café. Στο All Star κατέκτησε την 6η θέση, φέτος είδε ότι το παιχνίδι παίζεται αλλιώς, με τους νέους κανόνες μετράει μόνο η αγωνιστικότητα, οπότε τίποτα δεν μπορεί να την σταματήσει από το να φτάσει στο στόχο της, το μεγάλο έπαθλο.



James Καφετζής



Ηλικία: 27 ετών

Ιδιότητα: Επιχειρηματίας

O James Καφετζής είναι 27 ετών και μένει στη Ρόδο. Δουλεύει στην οικογενειακή επιχείρηση, που ασχολείται με ναυτιλιακά είδη, τουριστικά ιστιοφόρα και διοργανώνει πάρτι σε πλοία. Έχει σπουδάσει φαρμακευτική χημεία στην Αγγλία. Αγαπά πολύ τα ταξίδια, πρόσφατα μάλιστα έμεινε ένα μήνα στο Τόκιο όπου εξασκήθηκε στην τέχνη του Sushi Sef. Aποτελεί, αναμφισβήτητα, έναν από τους πιο πολυσυζητημένους παίκτες του Survivor 2021 για το μυαλό, τη στρατηγική αλλά και την αγωνιστικότητα του και φέτος επιστρέφει δυναμικά για να συζητηθεί και πάλι. Το 2021 αποχώρησε οικειοθελώς, αλλά φέτος έρχεται να ολοκληρώσει αυτό που άφησε στην μέση.



