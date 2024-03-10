Λογαριασμός
Survivor: Οι ομάδες αλλάζουν - Δείτε το τρέιλερ

Απόψε στις 21:00, στον ΣΚΑΪ

survivor

Το προσκλητήριο για το έκτακτο συμβούλιο του νησιού τους... έπεσε απ' τα χέρια! Μετά από αυτό τίποτα δε θα είναι το ίδιο στις παραλίες του Αγίου Δομίνικου. 

Μπλε και Κόκκινοι φτάνουν αναστατωμένοι στο Συμβούλιο και κρέμονται από τα χείλη του Γιώργου Λιανού. Οι ομάδες αλλάζουν! 

survivor

Ποιοί θα φορέσουν την Κόκκινη και ποιοί τη Μπλε μπαντάνα στο πρώτο αγώνισμα ασυλίας; 

Πόσο εύκολα θα προσαρμοστούν οι Survivors στα νέα δεδομένα;

survivor

SURVIVOR

Κυριακή έως Πέμπτη στις 21.00 στον ΣΚΑΪ

