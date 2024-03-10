Το προσκλητήριο για το έκτακτο συμβούλιο του νησιού τους... έπεσε απ' τα χέρια! Μετά από αυτό τίποτα δε θα είναι το ίδιο στις παραλίες του Αγίου Δομίνικου.
Μπλε και Κόκκινοι φτάνουν αναστατωμένοι στο Συμβούλιο και κρέμονται από τα χείλη του Γιώργου Λιανού. Οι ομάδες αλλάζουν!
Ποιοί θα φορέσουν την Κόκκινη και ποιοί τη Μπλε μπαντάνα στο πρώτο αγώνισμα ασυλίας;
Πόσο εύκολα θα προσαρμοστούν οι Survivors στα νέα δεδομένα;
SURVIVOR
Κυριακή έως Πέμπτη στις 21.00 στον ΣΚΑΪ
#SurvivorGR
