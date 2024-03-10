Απόψε η μεγάλη βραδιά απονομής των Όσκαρ: Η ώρα του Γιώργου Λάνθιμου κόντρα στον Κρίστοφερ Νόλαν και τον Μάρτιν Σκορσέζε

Λίγες ώρες μας χωρίζουν από τη φετινή, 96η Τελετή Απονομής των Βραβείων Όσκαρ, η οποία έχει έντονο ελληνικό ενδιαφέρον λόγω των 11 υποψηφιοτήτων του «Poor Things» του Γιώργου Λάνθιμου και θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Dolby Theater του Λος Αντζελες, με οικοδεσπότη τον Τζίμι Κίμελ.

Τέσσερις είναι οι ταινίες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των προγνωστικών και των στοιχημάτων τις τελευταίες μέρες: το «Οπενχάιμερ» (13 υποψηφιότητες) του Κρίστοφερ Νόλαν, που ανατέμνει μία σκοτεινή ιστορική περίοδο, σκιαγραφώντας την άνοδο και την πτώση του «πατέρα» της ατομικής βόμβας Ρόμπερτ Οπενχάιμερ.

Το «Poor Things» του Γιώργου Λάνθιμου (11 υποψηφιότητες), που αντιστρέφει το μύθο του Φρανκενστάιν και καταθέτει ένα καυστικό δοκίμιο για την ελευθερία και τη χαρά του σεξ, τις ταξικές ανισότητες, την ατομική και κοινωνική αυτοδιάθεση, την επιθυμία και την αγάπη.

«Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού» (10 υποψηφιότητες) του Μάρτιν Σκορσέζε, που ξεδιπλώνει την άγνωστη ιστορία της στυγνής εκμετάλλευσης των αυτοχθόνων Όσεϊτζ στη μεταπολεμική Αμερική, μέσα από έναν επώδυνο απολογισμό της αιματοβαμμένης αμερικανικής ταυτότητας.

Και το εισπρακτικό φαινόμενο «Μπάρμπι» (8 υποψηφιότητες) της Γκρέτα Γκέργουιγκ, μια απολαυστική κωμωδία που μετατρέπει ένα σύμβολο της ποπ κουλτούρας σε όχημα για έναν δηκτικό σχολιασμό απέναντι στα πατριαρχικά στερεότυπα.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των περισσότερων μεγάλων κινηματογραφικών μέσων (Variety, Screen International, Hollywood Reporter, Deadline και Indiewire) τα περισσότερα χρυσά αγαλματίδια θα κερδίσει η ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν. Έχοντας τιμηθεί ήδη με βραβεία από όλες σχεδόν τις επαγγελματικές ενώσεις (ηθοποιών, σκηνοθετών, παραγωγών κ.α.) καθώς και στις Χρυσές Σφαίρες και στα BAFTA, η βιογραφία του ανθρώπου που σχεδίασε την πρώτη ατομική βόμβα αναμένεται να θριαμβεύσει στη φετινή τελετή.

Η κατηγορία που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή είναι του πρώτου γυναικείου ρόλου, αφού κοντά στο νήμα βρίσκονται η Λίλι Γκλάντστοουν για την ταινία «Οι δολοφόνοι του ανθισμένου φεγγαριού» και η Εμμα Στόουν για το «Poor Things». Και οι δύο έχουν κερδίσει τη Χρυσή Σφαίρα καλύτερης γυναικείας ερμηνείας, η μία στην κατηγορία κωμωδίας ή μιούζικαλ και η άλλη στην κατηγορία δραματικής ταινίας. Η Στόουν έχει κερδίσει το BAFTA, η Γκλάντστοουν ωστόσο κερδίζοντας το βραβείο της Ένωσης Αμερικανών Ηθοποιών (SAG)- τα μέλη της οποίας ψηφίζουν και για τα Οσκαρ, αυξάνει τις πιθανότητες να αναδειχθεί νικήτρια.

Ανάλογο ντέρμπι αναμένεται και στην κατηγορία του πρώτου ανδρικού ρόλου ανάμεσα στον Κίλιαν Μέρφι του «Οπενχάιμερ», ο οποίος θεωρείται φαβορί και τον Πολ Τζιαμάτι, ο οποίος βρίσκεται λίγα βήματα πίσω του, μολονότι η συγκινητική ερμηνεία του στην ταινία του Αλεξάντερ Πέιν «Τα παιδιά του Χειμώνα» θεωρείται από πολλούς η καλύτερη της χρονιάς.

Στις μεγάλες κατηγορίες καλύτερης ταινίας και σκηνοθεσίας, αδιαφιλονίκητο φαβορί είναι ο Κρίστοφερ Νόλαν, ο οποίος έχει σαρώσει σχεδόν όλα τα μέχρι τώρα βραβεία.

Η ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, η οποία έχει πάρει ενθουσιώδεις κριτικές και έχει υμνηθεί για την πρωτοποριακή κινηματογραφική της γλώσσα και για το διαχρονικό θέμα της γυναικείας χειραφέτησης, ενδέχεται να πάρει λίγα βραβεία, όπως εξάλλου έχει συμβεί πολλές φορές στο παρελθόν με ανάλογες ταινίες που ξεπερνούν την εποχή τους. Ωστόσο ισχυρή πιθανότητα έχει να επικρατήσει στα βραβεία, ενδυματολογίας, σκηνογραφίας και μακιγιάζ. Ο μοντέρ της ταινίας Γιώργος Μαυροψαρίδης μπορεί να κάνει την έκπληξη και να κερδίσει το ανάλογο βραβείο για την εξαιρετική δουλειά του, τα φαβορί στην κατηγορία όμως θεωρούνται ο Τζένιφερ Λέιμ του «Οπενχάιμερ» και η βετεράνος και μόνιμη μοντέζ του Μάρτιν Σκορσέζε, Θέλμα Σουνμέικερ.

Σχεδόν σίγουρα είναι τα βραβεία των δεύτερων ρόλων. Η Ντα' Βιν Τζόι Ράντολφ για τα «Παιδιά του Χειμώνα» και ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ για το «Οπενχάιμερ» αναμένονται να είναι οι φετινοί νικητές.

Στην κατηγορία της Διεθνούς Ταινίας, προβάδισμα έχει το συγκλονιστικό δράμα του Βρετανού Τζόναθαν Γκλέιζερ, «Ζώνη Ενδιαφέροντος» που περιγράφει την καθημερινότητα της οικογένειας του διοικητή του Άουσβιτς Ρούντολφ Ες ανατέμνοντας τη φρίκη του ναζισμού. Ισχυρή όμως, είναι και η υποψηφιότητα της «Κοινωνίας του Χιονιού» του Ισπανού Χουάν Αντόνιο Μπαγιόνα η οποία αφηγείται μια από τις πιο ακραίες ιστορίες επιβίωσης. Βασίζεται στο ομότιτλο βιβλίο του Πάμπλο Βιέρσι (2008) και αναβιώνει την αεροπορική τραγωδία της ουρουγουανικής πτήσης τσάρτερ 571 στις χιονισμένες κορυφές των Άνδεων το 1972. Οι δεκαέξι επιζήσαντες του ατυχήματος έμειναν επί εβδομήντα δύο μέρες στα χιόνια και για να επιβιώσουν κατέφυγαν στον κανιβαλισμό.

Στην Ελλάδα η μετάδοση της λαμπερής τελετής θα γίνει από το Cosmote TV με ελληνικό σχολιασμό από τους Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλο και Ιωσηφίνα Γριβέα. Παράλληλα, στη Θεσσαλονίκη οι θαμώνες του κινηματογράφου «Ολύμπιον», θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σε ζωντανή μετάδοση την τελετή απονομής, στο πλαίσιο του 26ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Η είσοδος στην εκδήλωση θα γίνεται με μηδενικό εισιτήριο που θα εκδίδεται από τα ταμεία του Φεστιβάλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

