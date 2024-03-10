Ο Ζίγκι Μάρλεϊ για την εμπορική επιτυχία και τις κριτικές της ταινίας «Bob Marley: One Love»

Ήταν αναμενόμενo το σάουντρακ της βιογραφικής ταινίας για τον θρύλο της ρέγκε Μπομπ Μάρλεϊ να φθάσει στο Νο. 1 των charts πριν από την κυκλοφορία του φιλμ.

Αλλά οι προβλέψεις για την πορεία της ταινίας «Bob Marley: One Love» της Paramount στο box office δεν ήταν τόσο αισιόδοξες.

Το βιογραφικό φιλμ εξιστορεί την κατάκτηση της δόξας από τον Μπομπ Μάρλεϊ (Κίνγκσλεϊ Μπεν-Αντίρ) στα μέσα της δεκαετίας του 1970 και την περίπλοκη σχέση με τη σύζυγό του Ρίτα Μάρλεϊ (Λασάνα Λιντς) μέχρι τον θάνατό του το 1981.

Αντίθετα η ταινία διέψευσε τις προσδοκίες περί εισπράξεων 30 - 35 εκατομμυρίων δολαρίων τις έξι πρώτες μέρες από τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου, όταν έκανε πρεμιέρα. Οι εισπράξεις ανήλθαν σε 52 εκατομμύρια δολάρια το συγκεκριμένο διάστημα.

Οι κριτικές από κριτικούς κινηματογράφου, συμπεριλαμβανομένου του Variety, ήταν στην καλύτερη περίπτωση μέτριες.

Σε δηλώσεις του στο Variety ο γιος του Μπομπ Μάρλεϊ και παραγωγός της ταινίας μίλησε για τη θερμή υποδοχή που επεφύλαξε το κοινό στο «Bob Marley: One Love» και για τις κριτικές.

«Ο,τιδήποτε δεν καταλαβαίνουν οι κριτικοί, οι άνθρωποι το καταλαβαίνουν. Ήταν γραφτό να γίνει έτσι» είπε ο Ζίγκι Μάρλεϊ.

«Διάβασα την κριτική του άλμπουμ "Exodus" (του 1977 των Bob Marley and the Wailers). Το έθαψαν. Είναι τρομερό. Έτσι, η επιτυχία στο box office ήταν αναμενόμενη. Οι άνθρωποι παίρνουν τις αποφάσεις, όχι οι κριτικοί» σημείωσε.

«Είχαμε το πλεονέκτημα να δούμε ποια επίδραση είχε η ταινία στο κοινό σε όλο τον κόσμο είτε ήταν στο Κίνγκστον είτε στο Λονδίνο είτε στο Παρίσι είτε στην πρεμιέρα στο Λος Άντζελες. Στην πρεμιέρα στο Κίνγκστον, στην πρώτη ατάκα του Κίνγκσλι, το κοινό χειροκρότησε. Δεν θα το ξεχάσω» ανέφερε ο Μάικ Άιρλαντ συμπρόεδρος της Paramount και πρόσθεσε:

«Εκείνη τη στιγμή, ήξερα ότι τα καταφέραμε. Αυτή η εμπειρία δεν αντικατοπτρίζεται σε οποιαδήποτε πρόβλεψη του Σαββατοκύριακου. Το κοινό απλώς απολαμβάνει την ταινία. Χειροκροτούν και κλαίνε και βγαίνουν νιώθοντας κάτι. Οπότε, υποθέσαμε ότι αυτό θα την οδηγούσε πέρα από τις προβλέψεις. Το ερώτημα ήταν: Πόσο περισσότερο».

Η ιστορία μας είναι για αυτόν τον άνθρωπο και την καρδιά του. Δεν είναι μια τυπική βιογραφική ιστορία. Είναι και πνευματική. Οι κριτικοί ίσως περίμεναν μία διαφορετική ιστορία, εκτίμησε ο Ζίγκι Μάρλεϊ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

