Η Έλενα Κρεμλίδου, η αλλιώς Mariposa, και η μητέρα της Στέλλα, μπαίνουν σήμερα στην κουζίνα για να αντιμετωπίσουν το αχτύπητο δίδυμο του «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου», τη Μυρτιάννα και την Εβίτα, που έρχονται για 6η φορά στην παρέα του Μάρκου και του Έκτορα.

Δείτε το trailer

Η Μυρτιάννα και η Εβίτα συνεχίζουν ακάθεκτες την πορεία τους στην κουζίνα, κερδίζοντας τους αντιπάλους τους τον έναν μετά τον άλλο. Αυτή τη φορά μαγειρεύουν ένα κλασικό ελληνικό πιάτο, λίγο… πειραγμένο. Η συνταγή είναι «πειραγμένο κερκυραϊκό σαβόρο με ντομάτα, αγγουράκι τουρσί και κουνουπίδι» και η Εβίτα βάζει τα δυνατά της για να εκτελέσει κατά γράμμα τις οδηγίες τις Μυρτιάννας. Θα καταφέρει και το σημερινό τους πιάτο να κερδίσει 1.000 ευρώ και να φτάσουν τις έξι νίκες;

Η Έλενα μαζί με τη μαμά της Στέλλα μπαίνουν στο παιχνίδι δυναμικά και βάζουν σκοπό να σπάσουν το σερί νικών του αντίπαλου ζευγαριού. Η σχέση μεταξύ των δύο είναι μοναδική όπως και το ταπεραμέντο τους. Η Στέλλα βάζει την Έλενα στην κουζίνα και ετοιμάζουν «καλαμαράκια κοκκινιστά με ρύζι». Θα είναι η προσπάθειά τους αρκετή ώστε να βγουν νικήτριες και η Έλενα να φωνάξει «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου»;

#MyMomCooksBetterGR

www.instagram.com/mymomcooksgr/

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.