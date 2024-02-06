Ο Μονομάχος: Η ερώτηση που του χαλάει τα σχέδια - Δείτε το trailer

Ο Φίλιππος Χαμαλίδης δίνει το «παρών» στο τηλεπαιχνίδι γνώσεων από το πρώτο κιόλας επεισόδιο και μέχρι τώρα έχει μία εξαιρετική πορεία. Από το προηγούμενο παιχνίδι μάλιστα, έχει ανέβει στη θέση του Μονομάχου και προσπαθεί να εξοντώσει όσους περισσότερους αντιπάλους μπορεί, με στόχο τα 100.000 ευρώ!

Σύντομα ο Φίλιππος χρησιμοποιεί όλες τις βοήθειες που έχει στη διάθεσή του και όπως λέει, διώχνει το άγχος του. Κι εκεί που υπόσχεται να δείξει το πραγματικό του πρόσωπο, στο άκουσμα της ερώτησης απογοητεύεται και αλλάζει συνεχώς αποφάσεις μέχρι να πατήσει το κουμπί της απάντησής του... Πήρε τη σωστή απόφαση;

Πηγή: skai.gr

