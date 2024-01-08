Αρχίζει και σκληραίνει ο ανταγωνισμός στο φετινό Survivor, με τη Δώρα Νικολή, την πρώτη προτεινόμενη για αποχώρηση, να απευθύνει «ανοιχτή πρόσκληση» στη Δαλάκα, προκειμένου να «παίξει» μαζί της, καθώς, όπως δηλώνει: «Έχουμε ανοιχτούς λογαριασμούς».

Η Δώρα δήλωσε ότι θα βάλει τα δυνατά της για να φέρει νίκη στην ομάδα της, γνωρίζοντας ότι η Κατερίνα Δαλάκα είναι πολύ δυνατή.

Πηγή: skai.gr

