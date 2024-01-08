Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Survivor: Ανοιχτή... πρόσκληση από τη Δώρα - «Θα παίξω με τη Δαλάκα, έχουμε ανοιχτούς λογαριασμούς» - Δείτε βίντεο

Η Δώρα Νικολή είναι η πρώτη προτεινόμενη για αποχώρηση από το φετινό Survivor

Δώρα Νικολή

Αρχίζει και σκληραίνει ο ανταγωνισμός στο φετινό Survivor, με τη Δώρα Νικολή, την πρώτη προτεινόμενη για αποχώρηση, να απευθύνει «ανοιχτή πρόσκληση» στη Δαλάκα, προκειμένου να «παίξει» μαζί της, καθώς, όπως δηλώνει: «Έχουμε ανοιχτούς λογαριασμούς».

Η Δώρα δήλωσε ότι θα βάλει τα δυνατά της για να φέρει νίκη στην ομάδα της, γνωρίζοντας ότι η Κατερίνα Δαλάκα είναι πολύ δυνατή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Survivor
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
66 0 Bookmark