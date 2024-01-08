Μητσοτάκης για Λάνθιμο: Ένας πρωτοπόρος μεταξύ των κορυφαίων του διεθνούς κινηματογράφου

Για «έναν πρωτοπόρο μεταξύ των κορυφαίων του διεθνούς κινηματογράφου» κάνει λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συγχαρητήριο μήνυμά του για τη διάκριση του Γιώργου Λάνθιμου στις Χρυσές Σφαίρες με την ταινία «Poor Things».

Ολόκληρη η ανάρτηση του πρωθυπουργού:

Ένας πρωτοπόρος Έλληνας μεταξύ των κορυφαίων του διεθνούς κινηματογράφου! Μπράβο στον Γιώργο Λάνθιμο για τη διάκρισή του στις φετινές Χρυσές Σφαίρες, με την ταινία του «Poor Things». Ένα ακόμη βραβείο μετά τον Χρυσό Λέοντα στη Βενετία που αναδεικνύει τον Γιώργο σε έναν από τους πιο μεγάλους σύγχρονους σκηνοθέτες.

Δικαιώνεται, έτσι, η τολμηρή ματιά του δημιουργού στην προσέγγιση επίκαιρων και, ταυτόχρονα, διαχρονικών θεμάτων μέσα από εκφραστικούς τρόπους με το δικό του μοναδικό στίγμα. Αποδεικνύοντας ότι το σινεμά παραμένει τέχνη για τους πολλούς, που γεφυρώνει την προσωπική αναζήτηση με τους κοινούς προβληματισμούς.

Είμαστε όλοι υπερήφανοι. Συγχαρητήρια και πάλι!

