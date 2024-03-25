Τα «Pin Up Girls» έρχονται στο Gala του My Style Rocks και το πλατό γεμίζει sexy παρουσίες!

Γυναίκες που ξέρουν να ελκύουν τα βλέμματα και θα μπορούσαν κάλλιστα να γίνουν αφίσα την εποχή του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου για τα μάτια των Αμερικανών στρατιωτών. Κόκκινα χείλη, έντονα γραμμένα μάτια, κυματιστά μαλλιά και props βρίσκονται μέσα στα προαπαιτούμενα της εμφάνισης.

Δείτε το τρέιλερ

Οι pin up εικόνες ωστόσο θα πρέπει με κάποιο τρόπο να έρθουν στο σήμερα και όχι να θυμίζουν ένα «θεματικό πάρτι».

Τι είναι αυτό που κάνει τη Νικολίνα να τραγουδήσει στην Άννα Καψάλη «Diamonds are a girls best friend»;

Η επιλογή της Casablanca δεν φαίνεται να ικανοποιεί την κριτική επιτροπή με την ίδια να προβληματίζεται που με την προσπάθεια που καταβάλλει δεν καταφέρνει να αποσπάσει την πολυπόθητη υψηλή βαθμολογία.

Η καλή εμφάνιση της Μπι φέρνει θετική αξιολόγηση ωστόσο η παρεξήγηση ανάμεσα στην ίδια και την Άννα Καψάλη στο πλατό συνεχίζεται…

Η Ζέτα χαρακτηρίζεται το απόλυτο Pin Up Girl από τον Στέλιο Κουδουνάρη και βαθμολογείται ανάλογα από την Άννα Καψάλη!

Όσο εντυπωσιακές κι αν είναι όμως οι εμφανίσεις του Gala στο τέλος του μία μόνο μπορεί να είναι η νικήτρια ενώ μία από τις τρεις fashionistas με τη χαμηλότερη βαθμολογία θα πρέπει να αποχωρήσει…

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.