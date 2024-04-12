«Σάββατο με φίλους»: Καλεσμένος ο Κώστας Μακεδόνας - Δείτε το τρέιλερ

Μας έχει χαρίσει τα ωραιότερα «Μαργαριτάρια»- τραγούδια! Μαζί του έχουμε κάνει βόλτες με το «Ποδήλατο» φορώντας «Κόκκινα γυαλιά» στον «Λευκό Πύργο»! Έχει σταθεί «Αντικριστά» μας από το 1987 όταν τον «βάφτισε» η Λίνα Νικολακοπούλου και μετρά εκατοντάδες ώρες «πτήσεων» πάνω στη σκηνή αλλά και στον... αέρα. Το Σάββατο 13 Απριλίου στις 21.00, ο Χρήστος Φερεντίνος υποδέχεται τον Κώστα Μακεδόνα!

Το μουσικό μας στέκι επισκέπτεται και ο συνθέτης Δημήτρης Παπαδημητρίου και ο Κώστας Μακεδόνας ερμηνεύει τραγούδια από την επικείμενη δισκογραφική τους συνεργασία, αλλά και παλιά και αγαπημένα με την υπογραφή του συνθέτη. Επίσης, στη σκηνή θα βρεθούν ο Μπάμπης Βελισσάριος, η Μαίρη Δούτση, η Μιρέλα Πάχου, η Σαλίνα Γαβαλά, ο Χρήστος Μπότσης και η Βασιλεία Τζίνα. Ανατρεπτικές διασκευές και απρόσμενες ερμηνείες μας χαρίζουν οι Salonique Brass Band και το φωνητικό σύνολο En Chor, που συμπράττουν με τον Κώστα Μακεδόνα.

Ακόμα, στην παρέα δίνουν ξεχωριστό «παρών» οι ηθοποιοί Ελένη Καστάνη, Άννα Κουτσαφτίκη, Δημήτρης Καλαντζής, Τάσος Γιαννόπουλος, Νίκη Σερέτη, Χρύσα Κλούβα, Γιάννης Χατζηγεωργίου, Σοφία Μανωλάκου, Μιχάλης Παπαδημητρίου, Δέσποινα Πολυκανδρίτου, ο δικηγόρος Άγγελος Βουράκης και οι δημοσιογράφοι Αλέξανδρος Κλώσσας, Μαίρη Αυγερινοπούλου.

Ένα όμορφο, μουσικό ταξίδι ολοκληρώνεται για τη φετινή σεζόν, δημιουργώντας μεγάλες και ξεχωριστές παρέες χωρίς να λείπουν οι αναπάντεχες συνεργασίες. Αξίζει να σημειωθεί ότι το «Σάββατο με φίλους!», από την αρχή της μετάδοσής του μέχρι και το Σάββατο 6 Απριλίου, κατέγραψε πρωτιά στη ζώνη προβολής του, με μέσο όρο 13,8% στο γενικό σύνολο κοινού.

«Σάββατο με φίλους!»

Σάββατο 13 Απριλίου στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

