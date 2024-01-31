My Style Rocks: «Ton sur ton» με την Έβελυν Καζαντζόγλου - Δείτε το trailer

Στη μεγάλη πρόκληση του «ton sur ton» πρέπει να ανταποκριθούν σήμερα οι διαγωνιζόμενες, μία μόλις μέρα πριν τον ημιτελικό! Ποια διαγωνιζόμενη θα καταφέρει να δημιουργήσει την πιο ενδιαφέρουσα εκδοχή της μονοχρωμίας; Στο πλατό έρχεται ως guest κριτής το γνωστό μοντέλο και content creator Έβελυν Καζαντζόγλου.

Ο Στέλιος Κουδουνάρης, ο Δημήτρης Σκουλός και η Σοφία Χατζηπαντελή ανυπομονούν να δουν την πρόοδο στις εικόνες των fashionistas και είναι έτοιμοι να βάλουν ακόμα και «5» σε εμφανίσεις που το αξίζουν!

Ποια fashionista εμπνεύστηκε λίγο πριν τον τελικό να γράψει ένα ποίημα για το My Style Rocks; Θα είναι εξίσου εμπνευσμένη και η εμφάνισή της;

Εβελυν Καζαντζόγλου





