Δαλάκα στο Survivor 2024 στον ΣΚΑΪ: Δίκαιη η υποψηφιότητα Χριστόφορου

Ως δίκαιη έκρινε, όπως είδαμε στο αποψινό επεισόδιο του Survivor στον Σκάι, η Κατερίνα Δαλάκα, την υποψηφιότητα του Χριστόφορου Ταξίδη προς αποχώρηση.

«H υποψηφιότητα του Χριστόφορου θεωρώ ότι ήταν δίκαιη αλλά θεώρησα ότι η Ασημίνα έχει αυτό το πρόβλημα με το χέρι. Θα ήθελα να της δώσω την ευκαιρία να μπορέσει να ξεκινήσει να αγωνίζεται κανονικά. Είναι πολύ κοντά στο να μπορέσει να αγωνίζεται κανονικότατα. Γιαυτό επιλέξαμε υποψήφιο τον Χριστόφορο», είπε.

Πηγή: skai.gr

