My Style Rocks στον ΣΚΑΪ: Δεύτερη μέρα νικήτρια η Casablanca

Η Casablanca αναδείχθηκε νικήτρια στο My Style Rocks στον ΣΚΑΪ, σε ένα επεισόδιο με θέμα, πρώτο τραπέζι πίστα, και με πολλές εντάσεις από τους κριτές για τον τρόπο που βαθμολογούσαν οι παίκτριες.

Για δεύτερη συνεχόμενη μέρα αναδείχθηκε νικήτρια η Casablanca με 12.5 βαθμούς και αφαίρεσε βαθμό από τη Νικολίνα.

Στους κριτές άρεσε πολύ η εμφάνισή της Casablanca. Χαρακτηριστικό ήταν αυτό που είπε η Έβελυν Καζαντζόγλου για το look της: «είναι μία όαση μέσα σε όσα έχω δει».

Ο Στέλιος Κουδουνάρης εξερράγη αρκετές φορές με τον τρόπο που βαθμολογούν οι παίκτριες. «Πρέπει να είστε αληθινές. Είναι ντροπή αυτό που συμβαίνει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Άννα Καψάλη ζήτησε από τη Μπι να δικαιολογήσει το 4 που έβαλε στη Ζέτα. Ο Στέλιος Κουδουνάρης σχολίασε το γεγονός πως η Μπι δεν έχει εικόνες από τα μπουζούκια.

Στον Στέλιο Κουδουνάρη δεν άρεσε καθόλου η εμφάνιση της Ανδριάνας και της Μπι. «Πουθενά δεν πας έτσι», ανέφερε ο κριτής στην Μπι.



«Τι φόρεμα είναι αυτό καλέ», αναρωτήθηκε ο Στέλιος Κουδουνάρης για την εμφάνιση της Ανδριάνας.



Η Φωτεινή παραδέχτηκε πως πήρε ένα βαθμό από τη Μπι για το γεγονός πως είπε ότι δεν έχει πάει ποτέ μπουζούκια. «Θες να ενταχθείς στην κλίκα. Είναι προφανής ζήλια», απάντησε η Μπι.

Δείτε την πασαρέλα των κριτών και της Κατερίνας Καραβάτου:

Δείτε την πασαρέλα τω διαγωνιζομένων:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.