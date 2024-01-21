Ο Τζόνι Ντεπ δήλωσε ότι οφείλει στον Αλ Πατσίνο την επιστροφή του στην καρέκλα του σκηνοθέτη για την επερχόμενη βιογραφική ταινία, «Modi».

Η νέα ταινία, η οποία είναι στο στάδιο της παραγωγής, ακολουθεί τον Ιταλό καλλιτέχνη Αμεντέο Μοντιλιάνι για 48 ώρες στο Παρίσι κατά τη διάρκεια του Α' Παγκοσμίου Πολέμου.

Είναι η πρώτη που σκηνοθετεί ο Ντεπ μετά την ταινία «The Brave» του 1997, στην οποία πρωταγωνίστησε επίσης μαζί με τον Μάρλον Μπράντο.

Σε δήλωσή του, ο Ντεπ είπε ότι ο Πατσίνο, που υποδύεται τον Γάλλο συλλέκτη έργων τέχνης Μορίς Γκανιάτ, τον έπεισε να συμμετάσχει στο κινηματογραφικό έργο.

Στις πρώτες εικόνες από τα γυρίσματα της ταινίας που έχουν κυκλοφορήσει διακρίνονται ο Τζόνι Ντεπ και ο Αλ Πατσίνο να συζητούν για μία σκηνή.

«Η έναρξη αυτού του κινηματογραφικού ταξιδιού ως σκηνοθέτης του "Modi" ήταν μια απίστευτα ικανοποιητική και μεταμορφωτική εμπειρία» ανέφερε ο Τζόνι Ντεπ και εξέφρασε τη βαθιά του ευγνωμοσύνη του σε όλο το καστ, το συνεργείο και τους παραγωγούς για την ακλόνητη δέσμευση και τη δημιουργικότητά τους.

«Στον Αλ, που ζήτησε να κάνω αυτή την ταινία – πώς θα μπορούσα να αρνηθώ στον Πατσίνο; Μια ειλικρινή αναγνώριση για τη γενναιόδωρη προσφορά του ταλέντου και της αφοσίωσής του σε αυτό το έργο» πρόσθεσε.

«Το "Modi" είναι μια απόδειξη του συνεργατικού πνεύματος της ανεξάρτητης δημιουργίας ταινιών και είμαι ενθουσιασμένος που παρουσιάζω αυτή τη μοναδική και συναρπαστική ιστορία στον κόσμο» δήλωσε ο Τζόνι Ντεπ.

Στην ταινία ο Ρικάρντο Σκαρμάτσιο υποδύεται τον Μοντιλιάνι και πρωταγωνιστούν επίσης οι Αντόνια Ντεσπλά, Στίβεν Γκρέιχαμ, Μπρούνο Γκουέρι, Ράιαν ΜακΠάρλαντ, Λουίζα Ρανιέρι και Σάλι Φίλιπς.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου, η ταινία "Modi" θα ακολουθεί τον Μοντιλιάνι για ένα 48ωρο καταγράφοντας μια χαοτική σειρά γεγονότων στους δρόμους και τα μπαρ του κατεστραμμένου από τον πόλεμο Παρισιού κατά τη διάρκεια του Α' Παγκοσμίου Πολέμου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

