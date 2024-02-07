Η φετινή Μπλε ομάδα έχει βαλθεί να καταρρίψει πολλές πρωτιές.

Οι περισσότερες όμως δυστυχώς γι'αυτούς είναι για τον λάθος λόγο. Αυτή τη φορά η ομάδα κατάφερε για πρώτη φορά στα χρονικά του Survivor να κριθεί υποψήφιος προς αποχώρηση χωρίς να προηγηθεί Συμβούλιο και ψηφοφορία.

Μετά τις ήδη δύο χαμένες ασυλίες της εβδομάδας, οι Μπλε έπαιξαν και έχασαν και την τρίτη και μάλιστα ευκολότερα απ' ότι δείχνει το τελικό σκορ.

Μοναδικός διασωθείς για ακόμα μια φορά με την απόδοσή του ο Rob James, που έφερε νίκη, αλλά και η ήττα του ήταν οριακή.

Ο Φάνης ήταν αυτός που έχασε τον τελευταίο πόντο και αυτομάτως έγινε ο πρώτος παίκτης που μαθαίνει ότι είναι υποψήφιος προς αποχώρηση χωρίς να προηγηθεί Συμβούλιο.

Οι Μαχητές κατάφεραν να έχουν το δυνατό κομμάτι της ομάδας τους, δηλαδή το ανδρικό, υποψήφιο προς αποχώρηση. Οι Διάσημοι δεν θα μπορούσαν να είναι πιο χαρούμενοι.

