Ειρωνείες Ασημίνας στο Survivor 2024 στον Σκάι: Συγχαρητήρια στους Μαχητές

Η υποψηφιότητα του Γιάννη Περπατάρη από την ομάδα των Μπλε επί της ουσίας αποτελεί το κύριο θέμα του αποψινού επεισοδίου του Survivor στον Σκάι, και ακόμα και οι αντίπαλοι παίκτες δεν γίνεται να μην σχολιάσουν, όπως φαίνεται τις εξελίξεις.

Συγκεκριμένα η Ασημίνα από την Κόκκινη ομάδα κατέκρινε τους Μαχητές για την στρατηγική τους.

«Συγχαρητήρια στην ομάδα των Μαχητών. Δεν έχω λόγια. Έπραξε πάρα πολύ λάθος. Άδικο για τον Γιάννη γιατί πολύ απλά κάποιοι δεν παραδέχονται ότι μπορεί αν είναι και οι αδύναμοι κρίκοι των Μαχητών. Έχει συμβεί επανειλημμένα αυτό και γι’ αυτό κιόλας έφερα το παράδειγμα της Δώρας στο Συμβούλιο.», είπε αρχικά.

«Τώρα είμαστε στον ίδιο χώρο και βλέπουμε άλλον έναν δυνατό παίκτη να βγαίνει στον τάκο και αυτό σημαίνει ότι κάποιος από τους Μπλε και συγκεκριμένα η Χρύσα και η Μαριλίνα θέλουν να κρατήσουν μια εβδομάδα παραπάνω στο παιχνίδι για να μην μπουν στη διαδικασία της μονομαχίας και μονομαχήσουν», πρόσθεσε εν συνεχεία.

