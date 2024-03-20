Survivor 2024: O Καφετζής βλέπει «μεγάλο παρεάκι απέναντι» - Τι λέει για Ασημίνα

Tο πώς βλέπει να εξελίσσονται τα πράγματα ιδίως στις ψηφοφορίες του Survivor 2024 στον Σκάι, έσπευσε να εξηγήσει, όπως είδαμε απόψε, ο Τζέιμς Καφετζής.

Αναφερόμενος στην Ασημίνα δήλωσε ότι είναι μέρος μιας παρέας που ψηφίζει συγκεκριμένα άτομα.

"Ο Χριστόφορος όντως έχει δείξει ωραία σημάδια, δεν το έχει βρει όμως τόσο καλά ακόμη στις τέσσερις εβδομάδες που είναι εδώ πέρα. Παρ’ όλα αυτά, είναι γρήγορος, έκανε μία πολύ καλή εμφάνιση προχθές αλλά όπως είπα και στο συμβούλιο μία καλή εμφάνιση δεν φέρνει την άνοιξη...Οπότε, κατ’ εμέ έπρεπε να ψηφιστεί εκείνος. Εγώ έριξα λίγο λάδι στη φωτιά και είπα ότι ενδέχεται να ψηφιστεί ο Γιάννης, γιατί βλέπω ένα μεγάλο παρεάκι απέναντι" είπε αρχικά ο Τζέιμς.

"Βλέπω την Ιωάννα, βλέπω τη Δώρα, βλέπω τον Χριστόφορο, βλέπω την Άιρα και βλέπω και για πέμπτο σύμμαχο την Ασημίνα…και νομίζω ότι με επιβεβαίωσε, γιατί πριν καν πάει να ψηφίσει, είπε ότι δεν μπορεί να ψηφίσει έναν τραυματισμένο παίκτη...Αν χάσουν σήμερα, σύμφωνα με τα λεγόμενά της, πρέπει να ψηφιστεί ο Γκιουλέκας και όχι ο Χριστόφορος, εφόσον λέει ότι δεν ψηφίζει τραυματία. Οπότε αυτό ήταν μία δικαιολογία για να καλύψει και να βγάλει την ουρά της απ’ έξω, να μη δείξει ότι είναι μέρος μιας παρέας που έχουν συνεννοηθεί τι να ψηφίσουν".

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.